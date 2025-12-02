Schneeparadies Samnaun: Skispaß & Kulinarik in der Schweiz

Wer einen schneesicheren Wintersportort mit langen, gut erschlossenen Pisten sucht, ist in Samnaun genau richtig. Die insgesamt 239 Kilometer langen Abfahrten der Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl erstrecken sich vom Gemeindekern auf 1846 Metern bis zum 2872 Meter hohen Greitspitz. Von hier haben Skifahrer und Snowboarder die Wahl zwischen acht Pisten und profitieren dabei von der ständigen Modernisierung und Erweiterung der winterlichen Infrastruktur:

Mit maximal drei Liftfahrten erreichen Pulverschnee-Liebhaber von jedem Punkt des Skigebiets immer wieder den Ausgangspunkt. Die idealen Bedingungen des Gebiets kamen auch schon dem aktuellen Doppel-Vizeweltmeister Thomas Tumler oder dem ehemaligen Super-G-Weltmeister Martin Hangl zugute, die ihre ersten Versuche auf dem kühlen Weiß allesamt beim Schneesport Club Samnaun gemacht haben. Dank umfangreicher Beschneiungsmöglichkeiten steht Samnaun für langanhaltendes Pistenvergnügen von Ende November bis Anfang Mai.

Doch die idyllisch im äußersten Osten der Schweiz gelegene Alpengemeinde hat noch weit mehr zu bieten. Schon die Anfahrt ist ein Erlebnis, schraubt sich doch die kurvenreiche Samnaunstraße auf wenigen Kilometern mehr als 800 Höhenmeter hinauf vom Inn- ins Samnauntal. Hier begrüßt den Urlauber eine hochalpine Landschaft, in die sich die Ortschaft mit ihren Wohnhäusern und Gästeunterkünften im alpenländischen Stil harmonisch einfügt.

Bekannt ist Samnaun den meisten Alpentouristen wegen seines ungewöhnlichen Status als einziges zollfreies Gebiet der Schweiz, in dem Urlauber und Tagesbesucher verschiedenste Waren vom Sportdress bis zum exklusiven Duft einkaufen können. Mehr als 40 Duty-free-Shops laden jeden Tag in der Woche zum Besuch ein – genauso wie die gemütlichen Restaurants und Cafés, die das Ortsbild und die Atmosphäre der außergewöhnlichen Berggemeinde prägen. Mehr Infos: samnaun.ch

Perfekt für Kids

Samnaun hält attraktive Angebote für die ganze Familie bereit: So dürfen Kinder unter zehn Jahren in Begleitung der Eltern das gesamte Skigebiet kostenlos nutzen, und wer vor den großen Pisten vielleicht noch etwas üben muss, wird im Kinderland am Musella oder auf der Alp Trida professionell betreut. Hier können die Kleinen mehrere Zauberteppiche oder den Tellerlift nutzen und ihre ersten Schwünge im einsteigerfreundlichen Gelände absolvieren. Abseits des Schneevergnügens warten der Märchenweg Samnaun und das Alpenquell Erlebnisbad auf junge Urlauber und ihre Eltern.

Events im April

Im April 2026 geht es zum Höhepunkt der Skisaison heiß her in der Silvretta Ski-Arena. Musikalische Attraktionen sind das 36. Internationale Frühlings-Schneefest am 25. April, bei dem der Schweizer Schlagerstar Beatrice Egli die Stimmung auf der Alp Trida anheizen wird. Zudem gibt es das Top of the Mountain Easter Concert mit Robin Schulz am Ostersonntag, 5. April, gefolgt vom Top of the Mountain Spring Concert mit Ben Zucker am 19. April. Diese zwei Konzerte finden im Skigebiet auf der Idalp auf über 2300 Metern statt. Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten, wenn sich vom 10. bis zum 12. April Nachwuchsskifahrer beim 23. Internationalen Silvretta Schüler-Cup messen und vom 24. bis zum 26. April Skisportler um die 10. Formations-Europameisterschaften kämpfen. samnaun.ch/winterevents

Paradies für Freerider

Wer gern abseits präparierter Pisten in unberührtem Tiefschnee fährt, hat in der Silvretta Ski-Arena fast unbegrenzte Möglichkeiten. Eines der absoluten Highlights für Freerider ist der Piz Val Gronda: Von der Seilbahnstation am Gipfel starten zahlreiche Variantenabfahrten ins Fimbatal, die über 900 Höhenmeter maximales Freiheitsgefühl vermitteln. Und wenn dennoch einmal der Wunsch nach Gemütlichkeit aufkommt, ist die Heidelberger Hütte der perfekte Ort zur Einkehr. Hier fühlt man sich international: Die Hütte gehört dem Deutschen Alpenverein, steht auf Schweizer Boden und wird von Tiroler Wirtsleuten betrieben. samnaun.ch/heidelberghuette

Kulinarik-Hotspot

Seiner geografischen Lage hat Samnaun einen kulinarischen Mix zu verdanken, in dem schweizerische, österreichische und italienische Einflüsse auf angenehmste Art zusammenfinden. Besondere Gaumenerlebnisse erwarten die Gäste beispielsweise bei Meisterkoch Bernd Fabian im Hotel Chasa Montana oder im Gourmet-Restaurant des Hotels Homann. Und wer nach dem genussreichen Aufenthalt in Samnaun noch etwas von seinem Urlaubsgefühl mit nach Hause nehmen will, kauft vor der Abfahrt noch eine Samnauner Nusstorte oder deckt sich in der örtlichen Sennerei mit Käsespezialitäten ein. samnaun.ch/kulinarik

Auf den Spuren der Schmuggler

Bevor Samnaun im Jahr 1892 zollfreies Gebiet wurde, blühte der Schmuggel. Nur so konnten die Talbewohner, die erst später durch die Samnaunstraße Zugang zur restlichen Schweiz erhielten, die Warenzölle an der österreichischen Grenze vermeiden. Heute verwandelt die Gemeinde dieses Stück Geschichte in eine Challenge: Urlaubsgäste können per Samnaun-App drei verschiedene Schmugglerrunden tracken. Wenn sie an einem Tag im Rahmen ihrer Skiabfahrten alle vorgegebenen Checkpoints einer Runde anfahren, winken attraktive Hauptpreise, die zum Ende der Wintersaison verlost werden. samnaun.ch/schmugglerrunde

Weihnachtsshopping

