Aus für Klebevignette: Das ändert sich 2027 in Österreich

Ab dem 1. Januar 2027 gibt es nur noch die digitale Version der Österreich-Vignette. Der Preis für die Jahresvignette steigt um zwei Prozent auf 108,90 Euro. Wer sie bis zum 31. Dezember 2026 kauft, zahlt noch 106,80 Euro. Der Vorverkauf für die digitale Jahresvignette 2027 hat bereits am 9. November 2026 begonnen.

Neue Jahresvignette gültig ab 1. Dezember 2026 Gültig ist die neue Jahresvignette ab dem 1. Dezember 2026 und sie gilt insgesamt 14 Monate bis zum 31. Januar 2028. Die alte Klebevignette für 2026 bleibt allerdings noch bis zum 31. Januar 2027 gültig.

Wichtig für den Onlinekauf: Wer Jahres- oder Zwei-Monats-Vignetten direkt im ASFINAG-Shop erwirbt, muss wegen des Rücktrittsrechts eine Wartezeit von 18 Tagen einplanen. Tages- und Zehn-Tages-Vignetten sowie Käufe an Automaten und Verkaufsstellen sind hingegen sofort gültig.

Preise für kürzere Zeiträume (Pkw ab 1. Januar 2027) 1-Tages-Vignette: 9,80 Euro

9,80 Euro 10-Tages-Vignette: 13,10 Euro

13,10 Euro 2-Monats-Vignette: 32,60 Euro Ohne gültige Vignette droht eine Ersatzmaut Wer ohne gültige Vignette erwischt wird, zahlt eine Ersatzmaut von 200 Euro für Pkw (100 Euro für Motorräder). Wird die Ersatzmaut nicht oder nicht rechtzeitig entrichtet, kann eine behördliche Anzeige folgen. Der Strafrahmen liegt laut ÖAMTC dann zwischen 300 und 3.000 Euro.

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