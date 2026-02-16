Wandern auf Madeira nur noch mit Online-Reservierung: Bis zu 250 Euro Strafe!

Seit diesem Jahr ist das Wandern auf Madeira gebührenpflichtig: Für viele der offiziell klassifizierten Wanderwege ("Percursos Pedestres") ist eine Online-Reservierung mit festem Zeitfenster erforderlich. Zusätzlich wird eine Zugangsgebühr pro Person erhoben. Die Regionalregierung reagiert damit auf steigende Besucherzahlen und zunehmenden Druck auf sensible Naturräume.

Mehr Steuerung auf beliebten Routen Routen wie die PR1 Vereda do Areeiro, die Levada das 25 Fontes (PR6) oder die Küstenwege im Osten der Insel zählen seit Jahren zu den meistfrequentierten Trails Portugals. Gerade in der Hochsaison kommt es dort regelmäßig zu Engpässen auf schmalen Pfaden, Wartezeiten an Aussichtspunkten und erhöhter Erosion. Besonders bekannte Wege wie die PR1 – Vereda do Areeiro werden nach ihrer voraussichtlichen Wiedereröffnung im April 2026 höhere Gebühren haben.

Das neue System kombiniert daher zwei Elemente:

Gebühr pro Person (derzeit kommuniziert: rund 4,50 Euro auf Standardrouten)

(derzeit kommuniziert: rund 4,50 Euro auf Standardrouten) Verpflichtendes 30-Minuten-Startzeitfenster Ziel ist es, Besucherströme gleichmäßiger über den Tag zu verteilen, die Infrastruktur besser zu finanzieren und die Belastung sensibler Ökosysteme zu reduzieren. Einnahmen sollen unter anderem in Weginstandhaltung, Beschilderung, Sicherheit und Naturschutzmaßnahmen fließen.

So funktioniert die Reservierung Die Buchung erfolgt ausschließlich online über das offizielle Verwaltungsportal SIMplifica Madeira – simplifica.madeira.gov.pt

Schritt 1: Service auswählen: Im Portal den Dienst "Pagamento de Taxas para acesso aos Percursos Pedestres Classificados"(Gebührenzahlung für Zugang zu Wanderwegen) auswählen.

Schritt 2: Route festlegen: Gewünschten Wanderweg (z. B. PR6 oder PR1) auswählen.

Schritt 3: Datum und Zeitfenster wählen: Ein konkretes Datum sowie ein 30-Minuten-Startfenster buchen. Die Kontingente sind limitiert.

Schritt 4: Teilnehmer registrieren: Alle Personen müssen einzeln erfasst werden. Auch gebührenbefreite Gruppen benötigen eine Reservierung.

Schritt 5: Online bezahlen: Die Zahlung erfolgt digital. Vor Ort ist keine Ticketlösung vorgesehen.

Schritt 6: Bestätigung sichern: Nach Abschluss wird eine Buchungsbestätigung mit QR-Code per E-Mail versendet. Diese sollte offline gespeichert oder ausgedruckt mitgeführt werden.

Hier noch eine Übersicht mit allen Wanderwegen auf Madeira.

Wer ist betroffen? Die Regelung gilt grundsätzlich für alle Nutzer klassifizierter Wege.

Einwohner Madeiras : reservierungspflichtig, aber gebührenbefreit

: reservierungspflichtig, aber gebührenbefreit Kinder unter 12 Jahren : in der Regel gebührenbefreit

: in der Regel gebührenbefreit Weitere Ausnahmen sind im Portal geregelt Was bedeutet das für Wanderer? Für Individualwanderer steigt der Planungsaufwand – spontane Sonnenaufgangstouren könnten schwieriger werden. Gleichzeitig verspricht das System mehr Ruhe auf stark frequentierten Trails. Wer frühzeitig bucht und flexibel bleibt, dürfte von weniger Gedränge profitieren.