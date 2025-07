Lofoten führen Touristensteuer ein – Norwegen reagiert auf Besucheransturm

Die Lofoten haben sich in den letzten Jahren von einem Geheimtipp zum Hotspot für Outdoorfans entwickelt. Doch mit dem Boom des Individual- und Kreuzfahrttourismus kamen auch Herausforderungen:

Die norwegische Regierung reagiert nun mit einem neuartigen Modell: Ab Sommer 2026 wird in touristisch besonders beanspruchten Regionen wie den Lofoten eine Tourismusabgabe (3 % Steuer auf Übernachtungspreise) erhoben. Sie ist Teil einer größeren Strategie, um Norwegen als nachhaltiges Reiseziel zu positionieren.

Die Einnahmen sollen gezielt in die Verbesserung der Infrastruktur fließen, insbesondere:

Die geplante Touristensteuer wird nicht pauschal, sondern prozentual erhoben: Wer auf den Lofoten in einem Hotel, einer Pension oder über AirBnB übernachtet, zahlt zusätzlich 3 % des Übernachtungspreises . Diese Regelung gilt auch für Tagestouristen von Kreuzfahrtschiffen – hier wird ein gleich hoher Pauschalbetrag eingezogen. Nicht betroffen sind hingegen Reisende mit Zelt, Wohnmobil oder Boot: Sie bleiben vorerst von der Abgabe ausgenommen, eine bewusste Entscheidung, um Norwegen weiterhin als Ziel für naturverbundene Individualreisende offenzuhalten.

Die Einnahmen fließen direkt in lokale Infrastrukturprojekte, etwa den Bau von Toiletten, die Wartung von Wanderwegen oder Maßnahmen zum Müllmanagement. Die Gemeinden entscheiden selbst, ob sie die Steuer einführen möchten. Voraussetzung ist jedoch, dass sie die touristische Überlastung konkret nachweisen können – etwa durch Verkehrszählungen, Besucheranalysen oder Beschwerden der Bevölkerung.

Internationale Vorbilder: Venedig und Island

Ein Blick nach Europa zeigt: Die Lofoten sind nicht allein mit ihrem Problem. Venedig etwa erhebt seit 2024 eine Zugangspauschale für Tagestouristen. An Spitzentagen zahlen Besucher, die sich nicht vorher registrieren, bis zu 10 Euro Eintritt. Ziel ist es, den historischen Stadtkern zu entlasten und besser zu kontrollieren, wie viele Menschen sich gleichzeitig in der Altstadt aufhalten. Wer in Venedig übernachtet, zahlt hingegen eine separate Bettensteuer und ist vom Tageseintritt befreit.