Kuschelige Hüttenschuhe für Outdoorer

Nach stundenlangem Wandern gibt es kaum etwas Wohltuenderes, als in gemütliche Hüttenschuhe zu schlüpfen. Ob auf der Berghütte, im Zelt oder zu Hause – die flauschigen Begleiter sind mehr als nur Fußwärmer: Sie sorgen für Komfort, verhindern das Auskühlen und gehören längst zur Standardausrüstung vieler Outdoor-Fans.
Nordisk Mos Daunenschuh
Aufgerollt passt der Mos Daunenschuh von Nordisk in jeden Rucksack. Ultraweich, flauschig gefüttert und warm, trägt sich der Slipper selbst im Hüttenbett und Schlafsack wunderbar. Seine robuste Sohle verträgt zudem kurze Ausflüge vor die Hütten- oder Zelttür.
Gewicht: 180 g/Paar - Preis: 40 €
Doghammer Hütte Zua Vegan
Mehr Öko geht kaum: Statt auf tierische Materialien setzt Doghammer beim fair von Hand gefertigten "Hütte Zua Vegan" auf Wollfilzoberstoff und Plüschfutter aus recycelten PET-Flaschen. In der isolierten Sohle findet neben Gummi wiederverwerteter Kork Verwendung.
Gewicht: 360 g/Paar - Preis: 70 €
Cosyshoes von Falk
Wer’s gerne weich und kuschelig mag, sollte mal in die Cosyshoes von Falk schlüpfen. Die aus Merinowolle gestrickten, strumpfartigen Puschen mit Plüschfutter blocken selbst knisternden Frost. Silikonnoppen an der Sohle sorgen zudem für sicheren Grip auf dem Hüttenparkett.
Gewicht: 155 g/Paar - Preis: 45 €
Plakolm Walk-Hüttenschuh
Plakolms stilvoller Walk-Hüttenschuh mit gekettelter Zierbordüre und Kreuzstich macht nicht nur beim Hüttenabend einiges her. Der in Österreich in aufwendiger Handarbeit vernähte Beau aus gewalkter Schafwolle umhüllt deine Füße mit behaglicher Wärme.
Gewicht: 200 g - Preis: 40 €
Montane Polaron Down Slipper
Eine hochwertige Daunenfüllung und wärmende Fleece-Bündchen bringen beim Montane Polaron Down Slipper sogar notorisch kalte Füße schnell auf Temperatur. Das ohnehin geringe Gewicht und Packmaß kannst du durch Entnehmen der Innensohle noch minimieren.
Gewicht: 125 g/Paar - Preis: 80 €
Der Classic von Woolfit
Der Classic zählt zu den gefragtesten Modellen von Woolfit. Aus gutem Grund, ist der von Hand gefilzte Pantoffel doch in vielen Varianten zu haben: für schmale und breite Füße, hochgeschlossen sowie mit Leder- oder Naturgummisohle. Auch nimmt er gerne orthopädische Einlagen auf.
Gewicht: 285 g/Paar - Preis: 80 €
Haflinger Karl
Kaum ein Modell verkörpert den klassischen Hüttenschuh so sehr wie der Haflinger Karl. Genäht aus dickem Wollwalkstoff mit breiter Stulpe, hält er die Füße warm und trocken, auch müffelt er nicht. Dazu garantiert die gummierte Filzsohle einen rutschfesten Auftritt
Gewicht: 345 g/Paar - Preis: 40 €
Mehr zum Thema "Warme Nächte":