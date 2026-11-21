Ein paar Tage weg, eine Stadt entdecken, wieder nach Hause: Ein Kurztrip kann ein Anfang sein. Doch Irland lädt dazu ein, noch etwas dranzuhängen. Nach dem Städtetrip hinaus an die Küste, nach einer Wanderung regionale Spezialitäten probieren oder den Urlaub auf dem Wasser ausklingen lassen – so bekommen unterschiedliche Seiten der Insel ihren Platz.

Eine solche Reise muss aber weder exklusiv noch luxuriös sein. Es geht um Erlebnisse, die mit Irland verbunden bleiben: die Landschaften, die Gastfreundschaft und die Möglichkeit, draußen aktiv zu sein. Statt möglichst viel in ein Wochenende zu packen, gibst du deiner Reise einfach ein paar Tage mehr.

Wandern zwischen Atlantikküste und grünem Osten Für alle, die am liebsten zu Fuß unterwegs sind, bietet sich der bereits erwähnte Wild Atlantic Way an. Die Küstenstraße erstreckt sich von Malin Head in der Grafschaft Donegal bis nach Kinsale in der Grafschaft Cork. Wanderungen lassen sich hier mit weiteren Entdeckungen entlang der Atlantikküste verbinden.

Im Norden schließt sich die Causeway Coastal Route an. Zu ihren besonderen Zielen gehören der Giant’s Causeway, die auf steilen Klippen gelegenen Ruinen von Dunluce Castle und die Carrick-a-Rede-Hängebrücke.

Eine andere Seite der Insel zeigt Irlands historischer Osten: Sanfte Hügel, üppige Graslandschaften, Burgen und Schlossruinen prägen die Region, die sich von Dublin aus erkunden lässt.

Neue Perspektiven auf dem Wasser Neben dem Wandern laden weitere Outdoor-Aktivitäten dazu ein, länger zu bleiben: Surfen an der Westküste, Kajakfahren auf stillen Seen, Radtouren auf alten Bahntrassen oder Reiten am Strand.

In Irlands herzlicher Mitte spielt das Wasser eine zentrale Rolle. Der Shannon ist durch einen Kanal mit dem Lough Erne in Nordirland verbunden. Ein Hausbooturlaub bietet die Möglichkeit, zu entschleunigen und die Insel aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.

Der Geschmack der Küste Zum Entdecken gehört auch das Essen: Entlang der irischen Küste kommen Fischgerichte, Austern und Venusmuscheln auf den Tisch. Auch Lachs und Miesmuscheln gehören zur kulinarischen Vielfalt.

Wer mehr als nur probieren möchte, findet bei Food-Touren mit Algen oder Austern am Strand einen weiteren Zugang zur Küste. Bei einer "Seaweed Experience" kannst du selbst Hand anlegen und mehr über Herkunft und Verarbeitung von Algen erfahren.

Die Verwendung ist vielseitig: Algen kommen roh, im Smoothie, im Scone oder zur Pasta zum Einsatz. In Sligo lässt sich das Thema mit einem Algenbad verbinden, in West Cork mit einem Seetang-Gin. So wird das Meer nicht nur zur Kulisse, sondern auch zu einem Teil deiner kulinarischen Entdeckungen.

Besondere Nächte, die in Erinnerung bleiben Wer auch beim Übernachten etwas anderes ausprobieren möchte, hat unterschiedliche Möglichkeiten: ein Schlosshotel mit Geschichte, eine Nacht im Leuchtturm, ein gläserner Bubble Dome im Wald oder ein Baumhaus-Refugium. So kann auch die Unterkunft zu einem besonderen Teil der Reise werden.