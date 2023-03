1971 rief die FAO (kurz für "Food and Agriculture Organization") den internationalen Tag des Waldes ins Leben. Seither wird er weltweit am 21. März gefeiert – dieses Jahr unter dem Motto: "Gesunde Wälder für gesunde Menschen". An diesem Tag wird noch einmal explizit darauf aufmerksam gemacht, dass der Erhalt vitaler Wälder wichtig für eine fitte Bevölkerung ist. Auch international soll der Tag des Waldes Länder dazu bringen, den Wiederaufbau und Schutz von Wäldern voranzutreiben. Denn von ursprünglich rund sechs Milliarden Hektar Wald, bestehen heute nur noch rund vier Milliarden. Dabei sterben nicht nur die Lebensräume von Pflanzen und Tieren, sondern auch ein wichtiger Teil für unsere Wirtschaft, Kultur und Gesundheit geht verloren. Wälder helfen uns nämlich nicht nur dabei, den Klimawandel zu verlangsamen, sie sind ebenfalls nachweislich gut für unser physisches und psychisches Wohlbefinden. 15 Minuten Waldbaden beispielsweise – oder ein Spaziergang im Wald – helfen schon, den Blutdruck und Puls zu beruhigen und das Immunsystem zu stärken!