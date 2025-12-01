HausRuckssteig & SteigerPfad - Neue Wanderwege im Hausruckwald

Ausgiebig erkunden können Wanderer den idyllischen Winkel bald auf zwei neuen, je gut 90 Kilometer langen Weitwanderungen: dem HausRucksteig, der zum Beispiel von Haag aus eine ausgedehnte Runde zieht und dabei Panoramablicke auf den Hausruck Höhenzug und Oberösterreich freigibt sowie dem verschlungenen SteigerPfad mit Start/Ziel etwa im Reiterdorf Ampflwang. Die beiden Routen sollen spätestens im nächsten Frühjahr eröffnet werden. Die Wanderwege im Hausruckwald zeichnen sich durch ihre Familienfreundlichkeit und gute Markierung aus.
Der Hausruckwald zeigt nicht nur unberührte Natur und atemberaubende Landschaften sondern hat auch im kulturellen und kulinarischen Bereich einiges für Besucher zu bieten. Er ist einer der größten geschlossenen Waldgebiete Mitteleuropas und ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber und Wanderer.
Mehr Infos demnächst auf: tourismus-hausruckwald.at