HausRuckssteig & SteigerPfad - Neue Wanderwege im Hausruckwald

Ausgiebig erkunden können Wanderer den idyllischen Winkel bald auf zwei neuen, je gut 90 Kilometer langen Weitwanderungen: dem HausRucksteig, der zum Beispiel von Haag aus eine ausgedehnte Runde zieht und dabei Panoramablicke auf den Hausruck Höhenzug und Oberösterreich freigibt sowie dem verschlungenen SteigerPfad mit Start/Ziel etwa im Reiterdorf Ampflwang. Die beiden Routen sollen spätestens im nächsten Frühjahr eröffnet werden. Die Wanderwege im Hausruckwald zeichnen sich durch ihre Familienfreundlichkeit und gute Markierung aus.