Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Outdoorwissen
Touren & Planung

HausRuckssteig & SteigerPfad - Neue Wanderwege im Hausruckwald

Oberösterreich
Neue Weitwanderwege im Hausruckwald

Gurgelnde Bäche, ausgedehnte Wälder und sanfte Hügel, von denen der Blick bis zu den Alpen schweift – damit lockt der Hausruckwald im Herzen Oberösterreichs.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.12.2025
Als Favorit speichern
Hausruckwald
Foto: Tourismus Hausruckwald

Ausgiebig erkunden können Wanderer den idyllischen Winkel bald auf zwei neuen, je gut 90 Kilometer langen Weitwanderungen: dem HausRucksteig, der zum Beispiel von Haag aus eine ausgedehnte Runde zieht und dabei Panoramablicke auf den Hausruck Höhenzug und Oberösterreich freigibt sowie dem verschlungenen SteigerPfad mit Start/Ziel etwa im Reiterdorf Ampflwang. Die beiden Routen sollen spätestens im nächsten Frühjahr eröffnet werden. Die Wanderwege im Hausruckwald zeichnen sich durch ihre Familienfreundlichkeit und gute Markierung aus.

Der Hausruckwald zeigt nicht nur unberührte Natur und atemberaubende Landschaften sondern hat auch im kulturellen und kulinarischen Bereich einiges für Besucher zu bieten. Er ist einer der größten geschlossenen Waldgebiete Mitteleuropas und ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber und Wanderer.

Mehr Infos demnächst auf: tourismus-hausruckwald.at