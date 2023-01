Ok, hierzulande gibt es eher weniger giftige Tiere, wie etwa den Ammen-Dornfinger (Giftspinne), die Kreuzotter oder die Aspisviper (Giftschlangen). Ihre Bisse sind zwar schmerzhaft, aber kaum tödlich. In Australien und Umgebung sieht das dagegen ganz anders aus: Down Under lauert der Großteil der giftigsten und zugleich gefährlichsten Tiere der Welt. Und wer jetzt sofort an Schlangen oder Spinnen denkt, wird enttäuscht sein: Die Seewespe (Chironex fleckeri), eine recht unscheinbare Würfelfelqualle gilt in der Fachwelt als das giftigste Tier der Welt. Welche noch zu den giftigsten Tieren ihrer Art zählen, erfahrt ihr in unserer Top-10: