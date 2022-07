Nordglück Einzigartige Ferienhäuser in Skandinavien

Photograph by Erik Karlsson www.ekarlsson.se / Moment via GettyImages

Was Kleines am Meer

Rund eine Fahrstunde von der nordschwedischen Stadt Umeå liegen die urgemütlichen Norrland Micro-Cabins inmitten eines weitläufigen Naturgrundstücks am Granholmssund. Übernachtungen für zwei Personen kosten hier 149 Euro in der ersten sowie 99 Euro in folgenden Nächten, die Benutzung von Seekajaks, Mountainbikes und Angel-Sets ist inklusive. Wer nach dem Aufenthalt noch eine Runde wandern will, macht einen Abstecher ins Wandergebiet »Höga Kusten«. Weitere Infos hier: coast-to-fjaell.se