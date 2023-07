Du möchtest den Wald nicht nur aus der gewohnten Perspektive entdecken und darüber hinaus noch viel Wissenswertes über die Pflanzen, Bäume und Lebensräume der Wildtiere erfahren? – Dann nichts wie rauf auf einen der vielen Baumwipfelpfade in Deutschland – oft auch Baumkronenpfade genannt. Beim Betreten des Baumwipfelpfads werden gewohnte Wege verlassen und es eröffnen sich ganz neue Blicke auf die Natur in der Umgebung. Zum Beispiel hier: Mitten in der unverwechselbaren Natur des Schwarzwalds, wo der Baumwipfelpfad in Bad Wildbad einzigartige Aussichten auf den imposanten Bergmischwald bietet. Oder auf dem Tree Top Walk am Edersee, wo du vom Waldboden aus auf bis zu 30 Meter Höhe wanderst und von Holzbohlenpfaden ins Herz der Bäume schaust. Ein Erlebnis für die ganze Familie!