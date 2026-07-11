Sommerurlaub ohne Hitze: Die besten Camping-Coolcations im Norden

Bretagne: den Atlantik erleben Die bretonische Küste mit ihrer zerklüfteten Granitküste und den kleinen Inseln sieht ganz anders aus als die typischen Mittelmeerstrände – und bietet Abwechslung zum klassischen Mittelmeer-Urlaub. Und weil der Atlantik so nah ist, bleibt es auch im Hochsommer angenehm kühl. Stand-up-Paddling direkt vom Platz aus, Surfspots in der Nähe und traditionelle Fest-noz-Abende (bretonisch für "Nachtfest") – hier trifft die Natur der Bretagne auf ihre regionale Kultur.

ÜbrigensWer's beim Camping besonders mag: Der Camping L'Océan Breton liegt auf einem historischen Anwesen, das bei Flut fast zur Insel wird. Mehr Informationen zum Platz und weitere unter leadingcampings.com Niederlande: Nordsee und stille Landschaften An der niederländischen Nordseeküste gibt's die bekannten langen Sandstrände und weiten Dünen, die für eine beständige, kühlende Brise sorgen. Camper haben hier z.B. beim Strandpark De Zeeuwse Kust direkten Strandzugang und auch historische Kleinstädte wie Renesse und Zierikzee sind schnell erreichbar. Wer's lieber ruhiger mag, weicht in den Osten des Landes aus: Die Kulturlandschaft von Achterhoek und Twente, nahe der deutschen Grenze, bietet mit Radwegen, Flussläufen und Badeseen ein deutlich entspannteres Tempo.

Dänemark: skandinavische Sommerfrische An Dänemarks Westküste gehört Wind selbst im Sommer einfach dazu. Weite Strände, Heideflächen und lichtdurchflutete Ferienhäuser prägen die Region zwischen Henne Strand und Nordjütland. Hier gibt's viel Platz für Familienurlaub zwischen Wald, Strand und allem, was man draußen so machen kann. Der Hvidbjerg Strand Feriepark zeigt mit seinem breiten Sandstrand, Wellnessangeboten und nordischer Gelassenheit, wie stilvoll Camping an der dänischen Nordseeküste sein kann. Viele Anlagen setzen bewusst auf schlichte Architektur, die sich in die Dünenlandschaft einfügt. Ganz im entspannten Stil, für den die dänische Küste bekannt ist.