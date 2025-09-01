Brunftzeit der Rothirsche: Faszinierendes Naturschauspiel im Herbst

Wenn im September und Oktober die Tage kürzer werden, erfüllt ein eindringliches Röhren die Wälder: Die Brunftzeit der Rothirsche hat begonnen. In dieser besonderen Phase des Jahres liefern sich die mächtigen Hirsche eindrucksvolle Kämpfe um die Gunst der Hirschkühe. Mit tiefem Röhren markieren sie ihr Revier, zeigen ihre Stärke und schrecken Rivalen ab. Kommt es dennoch zur Konfrontation, krachen die gewaltigen Geweihe aufeinander, ein urtümliches Schauspiel, das die Kraft und Eleganz dieser Tiere eindrucksvoll offenbart. Die Brunftzeit ist nicht nur ein Höhepunkt im Jahresrhythmus der Rothirsche, sondern auch ein faszinierendes Naturerlebnis für alle, die es miterleben dürfen.