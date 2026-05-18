Glamping am Wasser: 10 außergewöhnliche Unterkünfte

Glamping am Wasser bedeutet: Morgens die Füße direkt ins kühle Nass tauchen, abends den Sonnenuntergang über der Wasseroberfläche beobachten und zwischendurch einfach mal die Seele baumeln lassen. Die Unterkünfte reichen von schwimmenden Häusern über stilvolle Lodges bis hin zu luxuriösen Zelten – alle vereinen sie modernes Wohngefühl mit naturnahem Erleben.

Viele der Locations setzen dabei auf Nachhaltigkeit, regionale Architektur und durchdachte Details. Ob du nach einem aktiven Wanderurlaub in den Bergen suchst, eine Auszeit mit der Familie planst oder einfach dem Alltag entfliehen möchtest – am Wasser findest du den perfekten Rahmen dafür.

Wir haben zehn außergewöhnliche Glamping-Spots in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Italien und Slowenien für dich zusammengestellt. Sie alle liegen direkt am Wasser und bieten die richtige Mischung aus Abenteuer, Erholung und einem Hauch von Luxus.

Floating Village Brombachsee Hier erleben Gäste Urlaub direkt auf dem Wasser. Die modernen Floating Houses liegen mitten auf dem See und bieten mit ihren großzügigen Terrassen einen unverstellten Blick auf die Natur. Große Fensterfronten holen Licht und Landschaft optisch ins Innere. Ideal für alle, die dem Alltag buchstäblich entgleiten möchten.

Umgebung: Vom Brombachsee ist man schnell im Naturpark Altmühltal, Wanderungen und Radtouren sind am Altmühlsee, Rothsee, Hahnenkammsee und Dennenloher See möglich. Auch der Fränkische Wasserradwanderweg (400 km) ist von hier gut zu erreichen. Floating Homes Nature Resort Natterer See Diese Unterkunft verbindet ein alpines Panorama mit unmittelbarer Wasserlage. Direkt auf dem Naturbadesee gelegen, ermöglichen sie jederzeit eine Abkühlung direkt vor der eigenen Tür. Die umliegende Tiroler Bergkulisse macht den Aufenthalt besonders reizvoll. Perfekt für Familien und Aktivurlauber.

Umgebung: Für den Wanderurlaub in den Tiroler Alpen ist der Natterer See der perfekte Ausgangspunkt. Mit der Muttereralmbahn gibt es Optionen wie den Innsbrucker Almenweg oder den Aufstieg auf die Nockspitze. Falkensteiner Premium Camping Lake Blagus Das Camp liegt idyllisch an einem ruhigen See in Slowenien. Hier treffen eine stilvolle Architektur und ein nachhaltiges Konzept auf unberührte Natur. Gäste genießen viel Privatsphäre, direkten Zugang zum Wasser und absolute Ruhe. Ein Rückzugsort für Designliebhaber.

Umgebung: Vom Lake Blagus kann man die Weinstadt Maribor besuchen und die Wander- und Radwege im grünen Gebirge im östlichsten Teil des Alpenländischen Sloweniens erkunden. Nordic Ferienpark Sorpesee Hier schlafen Gäste hoch oben in den Baumwipfeln – mit Blick auf das glitzernde Wasser. Die modernen Baumhäuser im skandinavischen Stil bieten Komfort und Gemütlichkeit zugleich. Große Fenster eröffnen weite Ausblicke in die Natur. Perfekt für alle, die Naturerlebnis und Komfort miteinander verbinden möchten.

Umgebung: Rund 900 km Wanderrouten erstrecken sich rund um den Sorpesee und die Region Sundern im Sauerland. Die mehrtägige Sauerland-Waldroute führt direkt am Sorpesee vorbei und der Sauerland-Höhenflug Weg in unmittelbarer Nähe. Glampingzelte am Neuen Strand Die Unterkunft am Neusiedler See in Österreich kombiniert naturnahes Camping mit stilvollem Komfort. Jedes Zelt ist ein Hingucker und überzeugt durch ein durchdachtes Wohlfühl-Design. Am Wasser aufwachen und abends den Blick über den weiten See schweifen lassen – hier dreht sich alles um Entschleunigung.

Umgebung: Das Leithargebirge rund um den Neusedler See bietet etliche Wandermöglichkeiten. Zum Beispiel eine Halbtageswanderung von Eisenstadt nach Hornstein über den Sonnenberg auf dem eine Aussichswarte einen großartigen Rundumblick ermöglicht. Tiny House im NaturResort Steinwald Die Unterkunft vereint nachhaltiges Wohnen mit modernem Komfort inmitten der Natur. Große Panoramafenster eröffnen den Blick ins Grüne, während ein privater Whirlpool und der eigene Holzsteg direkt am Naturbadesee für besondere Auszeitmomente sorgen. Perfekt für alle, die Ruhe, Natur und ein wenig Luxus genießen möchten.

Umgebung: Der Naturpark Steinwald lädt mit seinen abwechslungsreichen Wander- und Radwegen zu umfangreichen Abenteuern ein. Der Jägersteig bei Immenreuth erforscht das wunderschöne Flötztal, die Kastler Wanderwege bieten faszinierende Wanderungen zwischen Schlössern und Vulkanen. Eco Lodges am Millstätter See Die 25 einzigartigen Lodges verbinden modernes Design mit einem nachhaltigen Konzept. Direkt am Wasser gelegen, bieten sie außerdem beeindruckende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Großzügige Fensterfronten holen die Natur ins Innere. Ein stilvoller Ort für alle, die Komfort und Umweltbewusstsein schätzen.

Umgebung: Die Region um den Millstätter See bietet hervorragende Panoramawanderungen im UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge. Die Weitwanderwege Alpe-Adria Trail und Nockberge Trail führen hier vorbei, und wer lieber nah am Wasser bleibt, kann auf dem Via Paradiso den Millstätter See umrunden. Betuwse Hofjes Lodge Zelte Die Zelte liegen in einer von kleinen Wasserläufen durchzogenen Landschaft in den Niederlanden – direkt an drei (Bade-)Seen. Die großzügigen Unterkünfte bieten viel Privatsphäre und fügen sich harmonisch in die Natur ein. Die Umgebung lädt zum Entschleunigen und Durchatmen ein. Ideal für einen Luxus-Campingurlaub mit der ganzen Familie.

Umgebung: Der Pieterpad, die berühmteste und längste Wanderroute der Niederlande, führt über die kleinsten Wege und Pfade quer durch die Betuwe. Der 500km Weitwanderweg führt von Pieterburen bei Groningen bis nach Maastricht. Trasimeno Glamping Cottages Die Ferienhäuser bieten entspannten Urlaub im Herzen Umbriens mit herrlichem Blick auf den Trasimenischen See. Die charmanten Unterkünfte verbinden italienisches Flair mit naturnahem Wohnen. Umgeben von Weinbergen, charmanten Dörfern und dem See entsteht echtes italienisches Lebensgefühl. Perfekt für genussvolle Tage unter südlicher Sonne.

Umgebung: Rund um den Trasimeno See laden Wander- und Radwege zum Erforschen des Regionalparks ein. Der 12km lange Passignano – Poggio del Belveduto Weg bietet hervorragende Aussichten auf den See. De Klepperstee Oep Der Ferienpark in Südholland verbindet stilvolle Architektur mit einer naturnahen Lage am Wasser. Der Park verfügt über mehrere nachhaltige Unterkünfte, darunter das Oep Wickelhaus, das aus recyceltem Karton gefertigt wird und modernes Design mit Umweltbewusstsein vereint. Ruhe, Weite und die Nähe zur Küste machen den Aufenthalt besonders erholsam.