Top-5 Wanderberge in Frankreich

Fast tausend Gipfel knacken in der Eidgenossenschaft die 2000-MeterMarke. Diese hier lohnen besonders:

Gegenüber von Walliser Bergprominenten wie dem Monte Rosa, der Mischabelgruppe und dem Weißhorn ragt das Äussere Barrhorn (3610m) auf – der höchste Punkt, den Wanderer in der Schweiz erreichen können. Der gletscherfreie Normalanstieg (8,5 Std., 20km, 1760Hm) zieht von Vorders Sänntum zunächst zur Turtmannhütte (2519m) empor, den Weiterweg zum grandiosen Gipfelblick würzt die technische Schlüsselstelle (T3+): das "Gässi", ein mit Eisenbügeln versehenes Felscouloir. cas-prevotoise.ch

Fernwandern in Europa

In den Chablais-Alpen südlich des Genfer Sees bilden sieben wilde Felszacken die Dents du Midi, die "Zähne des Südens". Um auf der Haute Cime (3258m) ganz oben zu stehen, nehmen Wanderer etwa die anspruchsvolle Zweitagestour von Champéry nach Van d’en Haut unter die Sohlen. Dabei geht’s erst zur Cabane de Susanfe (3,5 Std, 1040Hm) auf 2102 Metern Höhe, bevor die zweite Etappe (8,5 Std., 1320Hm) zunehmend steil über den Gipfel mit seinem überwältigenden 360-Grad-Panorama zieht. Infos: susanfe.ch

Die Cabane de Susanfe: ein gemütlicher Stützpunkt am Fuß der Dents du Midi.

Zugegeben: Mit einem besonders markanten Gipfel kann der langgezogene, baumlose Bergrücken des Hundsrüggs (2047m) in den Berner Alpen nicht aufwarten, doch die genussvolle Überschreitung vom Jaunpass nach Saanenmöser leitet von einer Aussichtsloge zur nächsten (4 Std., 13km, 620Hm). Das Panorama reicht dabei von nahen Hinguckern wie den lotrecht aufragenden Steinmonumenten der Gastlosen über das Dreigestirn von Eiger, Mönch und Jungfrau bis hin zum wuchtigen Mont Blanc in der Ferne. wegwandern.ch

Fast 1600 Meter direkt über dem Brienzer See begeistert der Gipfel des Augstmatthorns (2136m) mit unschlagbaren Blicken hinab aufs türkisgrüne Wasser und zu den gegenüberliegenden Bergriesen. Doch die Kammwanderung (4,5 Std., 11km, 680Hm) von der Lombachalp (1559m) Richtung Habkern (1067m) lohnt nicht nur wegen der atemberaubenden Kulisse: Es geht durchs Reich der größten Steinbock-Kolonie im Berner Oberland – Fernglas nicht vergessen! Buch: Berner Oberland Ost

Vom satten Grün der Wälder und Bergwiesen in eine Mondlandschaft aus Grau-, Braun- und Ockertönen: Die technisch einfache Tour von Le Lavoir auf den Mont Thabor (3178m) im urwüchsigen Cerces-Massiv der Cottischen Alpen beeindruckt mit starken Kontrasten – und leitet kurz vor dem Gipfel vorbei an der kleinen Kapelle Notre Dame des Sept Douleurs, ihres Zeichens das höchstgelegene Pilgerziel Frankreichs. 2 Tage, 24km, 1530Hm, Buch: Vanoise

Die Aiguille de la Grande Sassière (3747m) in den Grajischen Alpen gilt als höchster Wandergipfel Westeuropas – jedoch nur, wenn die Querung zum Westgrat sowie die steile Gipfelflanke frei von Schnee und Eis sind. Einen Spaziergang darf man aber nicht erwarten: Der Normalweg von Le Saut (2280m) schlägt mit rund acht Gehstunden und 1500 Höhenmeter zu Buche, es geht über zwei kurze Kletterstellen (Grad 1). Buch: Hochtouren Westalpen Band 2

Das südlich von Grenoble gelegene Dévoluy-Massiv kulminiert in der Grande Tête de l’Obiou (2789m), die wie ein Bollwerk aus grauem Kalk über grünen Wiesen und Wäldern thront. Ohne Kletterausrüstung lässt sich der wuchtige Klotz nur auf dem rassigen Normalweg (5 Std., 1230Hm) vom Parkplatz Chalet des Baumes (1562m) aus besteigen. Dabei verlangen steile Schrofen und Schutthänge einen sicheren Tritt, stellenweise kommen auch die Hände zum Einsatz. Infos: gipfelbuch.ch

Durch blumengesprenkelte Wiesen und zwischen funkelnden Gletscherflanken zu einem Rundumblick über den Nationalpark Écrins: Der Aufstieg zum Pic de Vallonpierre (2741m) zählt zu den Paradewanderungen in den Dauphiné-Alpen. Zwar lässt sich die technisch unschwierige Rundwanderung (9 Std., 1620Hm) vom Chalet- Hôtel du Gioberney auch an einem Tag schaffen, doch gemütlicher geht’s mit einer Nacht im urigen Refuge de Vallonpierre (2607m). altituderando.com

Auch in Norditalien gibt es noch Bergmajestäten, die bei uns nur wenige kennen – selbst in den Dolomiten.

Zwischen dem Val di Zoldo und dem Valle del Boite türmt sich einer der mächtigsten Dolomitenberge in den Himmel: die uneinnehmbar wirkende Felsbastion des Monte Pelmo (3168m). Schon der Normalweg von Zoppè di Cadore durch die Südostflanke verlangt Gipfelaspiranten einiges ab: Rund zehn Gehstunden mit 1700 Höhenmetern erfordern eine sehr gute Kondition, auf ausgesetzten Bändern und kurzen Steilpassagen warten Kletterstellen bis zum zweiten Grad. Geführte Zweitagestouren: z. B. bergfuehrerdolomiten.it

Am Monte Civetta (3220 m), dem südwestlichen Nachbarn des Monte Pelmo.

Gut 3000 Meter überragt der Rocciamelone (3538m) das piemontesische Susatal – kein Wunder, dass die majestätische Bergpyramide in voralpinistischen Zeiten als das Dach der Alpen galt. Dank geschickt angelegter Pfade schaffen auch Bergwanderer die Tour zum Gipfel mit seiner kleinen Kapelle, es wartet ein überwältigender Ausblick über den gesamten Westalpenbogen. Vom Parkplatz an der Hochebene von La Riposa sollte man zirka sechs Stunden für den Auf- und Abstieg (10,5km, 1350Hm) einplanen. alpenvereinaktiv.com

Die Chambeyron-Gruppe zwischen dem italienischen Valle Maira und dem französischen Vallée de l’Ubaye verzaubert mit menschenleeren Hochtälern, glasklaren Bergseen, rauschenden Wasserfällen und imposanten Felsformationen. Die schönste Art, sie zu erkunden: eine Rundwanderung (gesamt 6 Std., 1270Hm) vom Campo Base zum Bivacco Barenghi (2815m), dort übernachten und am nächsten Morgen in rund einer Stunde zur Gipfelschau von der Tête de la Frema (3142m) aufsteigen. Buch: Piemont Süd

Östlich des norditalienischen Piavetals locken die nur wenig erschlossenen Friauler Dolomiten. Die meisten ihrer steil aufragenden Felszacken bleiben erfahrenen Kletterern vorbehalten, doch auch Wanderer, die sich etwas leichte Kraxelei zutrauen, finden mit dem Monte Premaggiore (2478m) ein traumhaftes Gipfelziel. Am besten besteigt man ihn von Forni di Sopra über das Rifugio Flaiban-Pacherini (1587m). Ungefähr acht Stunden Gehzeit sollte man einplanen, es kommen 1600 Höhenmeter zusammen. summitpost.org

Hier steigt ihr auf spannenden Touren zu den Königen traumhafter Alpenregionen in Österreich empor.

Auf der Grenze zwischen Tirol und Südtirol bildet der mächtige Hochfeiler (3509m) das Dach der Zillertaler Alpen. Auch Wanderer können hier oben das hochalpine Ambiente und Traumblicke auf die umliegende Eiswelt genießen, denn der bei guten Bedingungen unschwierige Normalweg (9 Std., 1800Hm) aus dem Pfitschertal kommt ohne Gletscherberührung aus. Auch angenehm: Auf 2710 Metern Höhe bietet die Hochfeilerhütte die Möglichkeit, am nächsten Tag ausgeruht zum Gipfelsturm aufzubrechen. tourentipp.com

Hochschwab

In der steirischen Hochschwabgruppe treffen malerische Almböden und bunte Alpenflora auf karge Karstflächen und steile Felswände. Zum 2277 Meter hohen Namensgeber des Plateaugebirges ziehen viele Wege, der wohl abenteuerlichste startet am Gasthof Bodenbauer und nimmt den einfachen Klettersteig (Grad A/B) durch das G’Hackte mit, eine steile, mit Leitern versehene Felsrinne. Unterbrechen lässt sich die zirka achtstündige Tour (16 km, 1400Hm) am Schiestlhaus (2153m) unweit des Gipfels. hoehenrausch.de