Scarpa Mescalito: Approachschuh-Klassiker im Dauertest

Pro und Contra zum Scarpa Mescalito
Das hat uns am Approachschuh gut gefallen:
komfortabel
torsionssteif
verschleißfest
vielseitig einsetzbar
Das weniger:
Sohlengrip im Matsch könnte besser sein
Der Scarpa Mescalito im Dauertest
Mit weit vor reichender Schnürung und ausgeprägtem Geröllschutzrand zeigt der Scarpa Mescalito gleich, wofür er gebaut wurde: felsiges Terrain. Hier fühlt sich seine verwindungssteife, präzise und auf hartem Untergrund super haftende Sohle besonders wohl. Dank starker Fersendämpfung und rundem Abrollschwung macht er auch auf Forst- und Asphaltpisten eine gute Figur, und selbst in der Stadt kann man sich mit dem Lederschuh blicken lassen. Das Leder des Scarpa Mescalito passt sich gut an, sorgt für ein gutes Klima und schützt etwas vor Nässe (auch mit wasserdichter Gore-Tex-Membran erhältlich als Scarpa Mescalito GTX).
Technische Daten
- Obermaterial: Wasserabweisendes Suede Leder
- Zunge und Schaftabschluss aus weichem Stretch Textile
- Leichter und robuster Geröllschutzrand aus PU Tech und einer Gummizehenkappe für extra Schutz.
- Erweitertes Schnürsystem, das bis zu den Zehen reicht
- Vibram Dynamis LB Laufsohle
- Herrenmodell: Erhältlich von Größe 40 bis 48.
- Damenmodell (Mescalito W): Erhältlich von Größe 36 bis 42.
- (alles Herstellerangaben)
- Gewicht: 800 g (Paar, Gr. 8,5, nachgewogen)
- Dauertest: 12 Monate
- Preis: 219,95 € (UVP)
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