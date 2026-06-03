Scarpa Mescalito: Approachschuh-Klassiker im Dauertest

Der Scarpa Mescalito im Dauertest

Mit weit vor reichender Schnürung und ausgeprägtem Geröllschutzrand zeigt der Scarpa Mescalito gleich, wofür er gebaut wurde: felsiges Terrain. Hier fühlt sich seine verwindungssteife, präzise und auf hartem Untergrund super haftende Sohle besonders wohl. Dank starker Fersendämpfung und rundem Abrollschwung macht er auch auf Forst- und Asphaltpisten eine gute Figur, und selbst in der Stadt kann man sich mit dem Lederschuh blicken lassen. Das Leder des Scarpa Mescalito passt sich gut an, sorgt für ein gutes Klima und schützt etwas vor Nässe (auch mit wasserdichter Gore-Tex-Membran erhältlich als Scarpa Mescalito GTX).