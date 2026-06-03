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Scarpa Mescalito: Approachschuh-Klassiker im Dauertest

Zustiegsschuh im Check
Scarpa Mescalito im Dauertest

Inhalt von

In den letzten 12 Monaten zeigte der Scarpa Mescalito, wofür er gemacht ist: felsiges Terrain. Er sitzt komfortabel, ist torsionssteif und überzeugt mit robuster Verarbeitung – nur im Matsch könnte der Sohlengrip besser sein. Unseren Testbericht dazu lest ihr hier ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.06.2026
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Scarpa Mescalito Zustiegsschuh
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra zum Scarpa Mescalito

Das hat uns am Approachschuh gut gefallen:

 komfortabel

 torsionssteif

 verschleißfest

 vielseitig einsetzbar

Das weniger:

 Sohlengrip im Matsch könnte besser sein

Scarpa Mescalito Zustiegsschuh
Scarpa

Der Mescalito ist der Scarpa-Klassiker für lange und technische Zustiege, sowie für leichte Klettereien und Klettersteige.

Der Scarpa Mescalito im Dauertest

Mit weit vor reichender Schnürung und ausgeprägtem Geröllschutzrand zeigt der Scarpa Mescalito gleich, wofür er gebaut wurde: felsiges Terrain. Hier fühlt sich seine verwindungssteife, präzise und auf hartem Untergrund super haftende Sohle besonders wohl. Dank starker Fersendämpfung und rundem Abrollschwung macht er auch auf Forst- und Asphaltpisten eine gute Figur, und selbst in der Stadt kann man sich mit dem Lederschuh blicken lassen. Das Leder des Scarpa Mescalito passt sich gut an, sorgt für ein gutes Klima und schützt etwas vor Nässe (auch mit wasserdichter Gore-Tex-Membran erhältlich als Scarpa Mescalito GTX).

Technische Daten

  • Obermaterial: Wasserabweisendes Suede Leder
  • Zunge und Schaftabschluss aus weichem Stretch Textile
  • Leichter und robuster Geröllschutzrand aus PU Tech und einer Gummizehenkappe für extra Schutz.
  • Erweitertes Schnürsystem, das bis zu den Zehen reicht
  • Vibram Dynamis LB Laufsohle
  • Herrenmodell: Erhältlich von Größe 40 bis 48.
  • Damenmodell (Mescalito W): Erhältlich von Größe 36 bis 42.
  • (alles Herstellerangaben)
  • Gewicht: 800 g (Paar, Gr. 8,5, nachgewogen)
  • Dauertest: 12 Monate
  • Preis: 219,95 € (UVP)
  • Herrenmodell hier im Partnershop bestellen
  • Damenmodell hier

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