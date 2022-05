Isomatte im Dauertest Wechsel Teron M 5.0 im Praxistest

Pro und Contra zur Wechsel Teron M 5.0

Das hat uns an der Teron gefallen:

elastischer, weicher Oberstoff und robuste Unterseite

top Liegekomfort

bis -5°C warm

Das hat uns weniger gefallen:

Ventilhandling etwas hakelig

Die Teron M 5.0 im Dauertest

Fünf Zentimeter dicke Isomatten wiegen oft viel, polstern aber umso stärker. Erst recht, wenn der Oberstoff elastisch ist, sodass er bei Druck besser nachgibt, also eine höhere Punktelastizität bietet. So wie bei der Wechsel Teron 5.0. Bei ihr fühlt sich die Oberseite außerdem schön weich an, die Unterseite fällt, wie es sich gehört, grob und robust aus. Doch auch die Oberseite hält was aus, überlebte hunderte Nächte und scharfe Hundekrallen unbeschadet.

Wechsel Das Ventil lässt sich nur hakelig bewegen, sonst funktioniert es einwandfrei.

Warm hält die Teron auch (R-Wert: 4,1), vor allem in der Mitte, wo sie mit Vollschaum isoliert. Nur an Kopf- und Fußende gibt es gewichtsoptimiert gelochten Schaum. Frostnächte sind so kein Problem. Einziges Manko: das etwas hakelig zu bedienende Ventil.

Wechsel Verstaut kommt das Teron auf ein Packmaß von 24 x 18 cm.

Die technischen Daten der Teron Isomatte

Gewicht: 1060 g

Größe (LxBxH): 183 x 51 x 5 cm

Packmaß: 24 x 18 cm

R-Wert: 4.1

Material: Oberstoff 50 D Stretch Polyester, Unterstoff 75 D Brushed Polyester

Abgerundete Ecken

Big Push In-Ventil

Core Comfort Area

Reparaturset inklusive

Ausprobiert: 20 Monate

Preis: um 105 Euro

Weitere Eindrücke der Isomatte im Herstellervideo:

