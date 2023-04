In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Das hat uns an der Brille gut gefallen:

Die Sportbille im Praxistest

Braucht man eine an die Sehstärke angepasste, vielseitige Sportbrille, empfiehlt sich die Swisseye M-Cover S. Sie lässt sich individuell direktverglasen (bis ± 3 Dioptrien), sogar mit Gleitsichtgläsern. Drei Wechselscheiben machen die Brille fit für verschiedene Lichtverhältnisse, eine klare (Cat 0) und zwei getönte (Cat 1 und 3). Sie haften über Minimagnete am Rahmen aus splitterfreiem Polyamid-12-Material. Je nach Gesichtsform gibt es die M-Cover in einer Version für schmale und breite Köpfe, die verstellbaren Nasenbügel garantieren einen bequemen Sitz. Top!