Stirnlampen von Silva - für jeden Einsatz das passende Modell

Wenn die Tage kürzer werden und Outdoor-Abenteuer in die dunklen Stunden rücken, ist eine gute Stirnlampe unverzichtbar. Doch worauf kommt es beim Kauf an? Wir haben mit Matthias Jacobsson, Produktmanager bei Silva, über die wichtigsten Kriterien gesprochen – und darüber, welches Modell sich für welche Outdoordisziplin am besten eignet. Hier sind die wichtigsten Faktoren, die euch bei der Entscheidung helfen:

Worauf es beim Kauf ankommt "Viele Käufer schauen zuerst auf die Lumen-Angabe auf der Verpackung – aber das ist nicht alles", erklärt Jacobsson. Entscheidend sei die tatsächliche Lichtmenge und die Qualität des Lichts. Hinzu kommen Leuchtdauer, Gewicht, Komfort und natürlich auch der Preis. "Gerade beim Laufen oder längeren Tragen merkt man schnell, wie wichtig ein leichter und komfortabler Sitz am Kopf ist."

Der Silva Stirnlampen-Guide Für Einsteiger ist es oft schwer, die richtige Stirnlampe zu finden. Das Silva Team gibt eine klare Orientierung:

1 Silva Wandern: Silva Discover Hybrid Die Discover Hybrid ist eine 500-Lumen-Stirnlampe für Outdoor-Abenteuer. Mit staub- und wasserbeständigem Design (IP65), bequemem breitem Stirnband und Hybrid-Technologie, sprich: Sie kann entweder mit dem mitgelieferten wiederaufladbaren Akku oder mit herkömmlichen AAA-Batterien betrieben werden. Preis: 70 €

Gewicht: 93 g (inkl. Batterie)

Maximale Akkulaufzeit: 25 h

Bestellung und weitere Infos hier 2 Silva (Trail-)Laufen: Silva Free 900 Nach vielen, wertvollen Feedbackrunden mit Athleten und Athletinnen wie Hannes Namberger und Emilie Forsberg hat Silva die Free 900 Serie entwickelt, die perfekt auf die Anforderungen von technischen Trails, schnellen Abendrunden bis hin zu Ultras zugeschnitten ist. Mit 900 Lumen Leuchtkraft und abnehmbarem Akku kombinieren die beiden Modelle S und XXS hohe Performance mit ultraleichtem Tragekomfort. Der flache 11,1-WH- bzw. 21,1-Wh-Akku (96 bzw. 149 Gramm) verschwindet in Laufweste, Gürtel oder Jackentasche und ist über ein textilummanteltes Kabel verbunden – für mehr Bewegungsfreiheit und weniger Gewicht am Kopf. Das XXS-Modell eignet sich ideal für kürzere, tägliche Runden, die S-Version für lange Distanzen und Profi-Ansprüche. Preis: 134,99 Euro

Gewicht: 191 g

Maximale Akkulaufzeit: 1,5-2 h

Bestellung und weitere Infos hier 3 Silva Skitouren: Free 2000M aus der modularen Free-Serie Weil es bei der Wahl der richtigen Stirnlampe auf das Verhältnis zwischen Lumen, Leuchtdauer und Gewicht ankommt, sind Akku und Lampeneinheit der Silva Free durch die Modular-Technologie austauschbar. Das macht es zu einem flexiblen Stirnlampensystem, das für jede Sportart geeignet ist: Die 2000 Lumen bei dieser Lampe sind optimal für Hochgeschwindigkeitsaktivitäten wie Skibergsteigen und Mountainbiking in anspruchsvollem Gelände. Preis: ab 240 Euro

Gewicht: ab 273 g

273 g Maximale Akkulaufzeit: 3 h

Bestellung und weitere Infos hier 4 Silva Camping & Reisen: Seek 450 Recharge Die günstige Seek 450 Recharge aus der dreiteiligen neuen Seek-Serie verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Akku, einen Rotlichtmodus zur besseren Dunkeladaption und eine Lock-Funktion, damit die Lampe nur dann strahlt, wenn du es willst. Damit eignet sich die 450 Lumen starke Stirnlampe optimal für anspruchsvolle Unternehmungen wie Trekking oder Skitouren, aber auch auf dem Campingplatz ist diese Stirnlampe ideal. Preis: 45 Euro

Gewicht: 70 g

Maximale Akkulaufzeit: 90 h (im Min-Modus 10 Lumen)

Bestellung und weitere Infos hier 5 Silva SUPen & Kajaken: Silva Explore 5 Die leistungsstarke Stirnlampe mit 700 Lumen ist komplett staub- und wasserdicht nach IP68. Für das Lesen im Nahbereich unter extrem dunklen Verhältnissen sind rote und orange LEDs integriert. Der 2000 mAh Li-lon-Akku lässt sich per USB-C aufladen und die Restdauer kann über eine 4-stufige Batterieanzeige abgelesen werden. Ein Befestigungssystem für Helme ist im Lieferumfang enthalten, so dass sie auch für Skifahrer und Kletterer interessant sein könnte. Preis: 80 Euro

Gewicht: 116 g

Maximale Akkulaufzeit: 50 h (im Min-Modus)

Bestellung und weitere Infos hier 6 Silva Backup-Licht: Smini Fly Mit einem Gewicht von nur 38,5 Gramm ist die Smini Fly die leichteste Stirnlampe von Silva, dank des kompakten Designs passt sie in jede Handfläche. Sie verfügt über eine Helligkeit von 250 Lumen mit der Silva Intelligent Light-Technologie, die ein weitreichendes Spotlicht und ein nahes Flutlicht kombiniert, sowie über einen roten LED-Lichtmodus zur Erhaltung der Nachtsicht. Sie ist wasserdicht nach IP5 und wird mit einem USB-C-Akku geliefert, damit sie immer mit Strom versorgt und bereit für den nächsten Lauf ist. Preis: 45 Euro

Gewicht: 38,5 g

Maximale Akkulaufzeit: 20 h (im Min-Modus)

Bestellung und weitere Infos hier

Ausstattung: Achte dabei auf diese praktischen Features ...

ausdauernder Lithium-Ionen-Akku

IP-Zertifizierung (mindestens nach IPX5 spritzwassergeschützt)

intelligente Lichtmodi

ein durchdachtes Bedienkonzept

Je schneller man läuft und je anspruchsvoller das Gelände, desto mehr Lumen braucht man, rät Matthias Jacobsson. Für gemütliche Abendwanderungen reicht ein moderates Modell – wer in alpinem Gelände unterwegs ist, sollte hingegen auf eine besonders starke Lichtleistung setzen.

Innovationen für den Winter 2025/26 Besonders spannend: Die neue Seek-Serie mit drei Modellen – Seek 320, Seek 420 und Seek 450 Recharge.

Das Einstiegsmodell Seek 320 ist unkompliziert und funktional.

ist unkompliziert und funktional. Die Seek 420 bietet zusätzlich rotes Licht für bessere Nachtsicht und eine Tastensperre.

bietet zusätzlich rotes Licht für bessere Nachtsicht und eine Tastensperre. Die Seek 450 Recharge ist kompakter und hat eine integrierte Ladefunktion. "Das Besondere an der Seek-Serie sind die vielen kleinen Innovationen", betont Mattias Jacobsson. Intelligente Lichtmodi, winzige und verstellbare Kopfbandschnallen sowie ein durchdachtes Bedienkonzept machen sie zum zuverlässigen Begleiter.

Die Stirnlampen Seek 320 und 450 hat outdoor bereits ausführlich getestet und mit "Gut" bzw. "Sehr gut" bewertet. (alle Ergebnisse des Tests hier)

Nachhaltigkeit im Fokus

Auch das Thema Umwelt kommt bei den neuen Stirnlampen nicht zu kurz: Alle harten Kunststoffteile der Seek-Serie bestehen aus recyceltem Polycarbonat und können erneut recycelt werden. Die Verpackung besteht ausschließlich aus Papier. Zudem lassen sich alle Modelle mit wiederaufladbaren Batterien nutzen.

Wetterfest in jeder Lage

Outdoor-Abenteuer führen oft durch Regen, Schnee oder an den See. Gut zu wissen: Alle Silva-Lampen sind mindestens nach IPX5 klassifiziert und somit spritzwassergeschützt. Das Modell Explore 5 erreicht sogar IPX8 und ist tauchfähig. Bei Temperaturen bis -20 °C bleiben die Lampen zuverlässig im Einsatz.

