Leichte Hülle Sea to Summit Spark SPI Leichtschlafsack im Praxistest

Pro und Contra zum Spark SPI

Das gefällt uns:

für das Mini-Gewicht und Packmaß (1,5 l) sehr warm

Kapuze und Passform überzeugen voll

Das weniger:

kein Schnäppchen

Der Leichtschlafsack im Test

Sea to Summit Der Schnitt und die Kapuze konnten uns im Test voll überzeugen.

180 Gramm Daunen bester Qualität (850 cuin) stecken in den hauchdünnen Bezugsstoffen des Spark SPI von Sea to Summit. Damit hält der Schlafsack bis zirka 14 Grad warm, kältefeste Schläfer können ihn sogar bis fünf Grad einsetzen – bei zugezogener Kapuze. Dass ein Wärmekragen fehlt, stört nicht, denn die Kapuze lässt sich super anpassen und schützt vor kalter Zugluft. Gespart wurde am Seitenzip, der nur bis zur Hüfte reicht – was völlig ausreicht. Ebenfalls stark: Ober- und Unterseite des Schlafsacks sind gleich stark gefüllt – für Seiten- und Bauchschläfer ein Segen. Durch die imprägnierten Daunen und den dichten Futterstoff fällt das Schlafklima zwar nicht gerade knochentrocken aus, doch dafür behält die Füllung auch bei Feuchtigkeit ihre Bauschkraft – und darauf kommt es schließlich an.

Sea to Summit Wenn es auf jedes Gramm ankommt ist der Spark SPI die richtige Wahl.

Die technischen Daten des Spark SPI

Gewicht: 345 g (Gr. R)

Isolierung: Ultra-Dry Daune 850+ Loft

Außenmaterial: Ultraleichte 10D Nylonhülle

Mumienform

RDS-zertifizierte Daunen

PFC-freien Imprägnierung

(alles Herstellerangaben)

Dauertest: 15 Monate

Preis: 300 Euro

Weitere Eindrücke des Spark SPI im Herstellervideo

