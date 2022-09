Gutes Neues OUTDOOR-Produkthighlights 2023

Was für ein Fest! Nach einer gefühlten Ewigkeit lag sich im Sommer die Branche auf der OutDoor by ispo-Messe förmlich in den Armen: glücklich, sich nach gut zwei seuchenbedingten Pausenjahren endlich wieder über Entwicklungen, Trends, neue Themen, Kooperationen und vor allem die Produkt-News auszutauschen. Über 300 Marken und Aussteller präsentierten in den fast schon gemütlichen Hallen sowie auf den Open-Air-Grünflächen ihre Neuigkeiten – und davon nicht zu knapp. Während die Meta-Themen Nachhaltigkeit, Recycling und Naturstoffe nach wie vor eine große Rolle spielten, viele Hersteller hier weiterhin engagiert an neuen Lösungen arbeiten, lag der Fokus diesmal wieder mehr auf den Produkten selbst – die ordentlich an Performance zulegen.

Am meisten profitieren werden davon all jene, die gerne mit leichtem Gepäck wandern, denn bei vielen Zelten, Rucksäcken, Jacken, Schuhen & Co. gehen die Gewichte deutlich in den Keller. Ganz besonders freuen dürfen sich Tempo-Fans: Etliche Marken bringen nächstes Frühjahr spannende Schnellwander-, Trailrunning- und Speed-Mountaineering-Produkte an den Start. Auf diese Neuheiten kannst du dich konkret freuen.

1 Storyteller Labs Leicht & Schnell Wer draußen Wert auf ein hohes Tempo legt, kann sich freuen, denn das Thema Speed wurde auf der Messe heftig gefeiert. Salewa bringt zum Thema gleich eine ganze Linie an den Start: Pedroc – mit Wärme-, Regenjacken, Schuhen und Leichtrucksäcken wie dem Pedroc Pro 22 Backpack (Bild). Auch Norrøna präsentiert mit Senja eine Speed-Kollektion – vor allem für Trailrunning-Fans. Dazu gehören ein 800-Gramm-Rucksack sowie eine Regenjacke (274 g). Noch leichter ist das Montane Minimus Lite Jacket aus wasserdichtem, atmungsaktivem Pertex Shield. Es soll nur 215 Gramm wiegen. Ein weiteres Highlight: die ultraleichte Tourenhose Mammut Eiger Speed SO Hybrid Pants (253 g). Und La Sportiva spendiert dem beliebten Bergschuh Aequilibrium GTX einen noch leichteren »Speed«-Bruder für Gipfelstürme.

2 Lowa Here We Go Ein Feuerwerk an Schuhneuheiten zündet Lowa: Zum 100. Firmenjubiläum stellt der Marktführer den stylischen Crossover-Multifunktionsschuh Merger vor (Foto), legt die Klassiker Trekker und Lady Sport neu auf und verpasst den Trekkingstiefeln Ticam/Lavena ein Update. Mit Ranger/Lady kommt zudem ein Bergwander-Duo, das dank Zweischichtsohle Komfort und hohe Stabilität verheißt. Gute Gene für Touren in schwierigem Terrain bringt auch der Jack-Wolfskin-Newcomer Terrahike mit. Top-News für Alpinisten: der ultraleichte, aber steigeisenfeste Aku Viaz DFS und der Scarpa Rush Trk LT – für unbeschwerte Bergwanderungen.

3 Devold/Miriam Mayer Ins Rollen gebracht Für Bikepacking-Fans wird 2023 ein Fest: Osprey zeigt für Overnighter-Trips neue Escapist-Radrucksäcke sowie dafür optimierte Trinksysteme, von Vaude kommt mit der Proof Back TR eine neue Allroundtasche für tägliche Rides und Radreisen – plus die Rucksäcke Clubride III für urbane sowie Uphill 8 für sportliche Einsätze. Enorm viel Neues gibt es bei Lenker-, Rahmen- und Satteltaschen – die nun erstmals auch Deuter anbietet: Mit Cabezon (wasserdicht) und Mondego stellen die Augsburger zwei Sets speziell für Gravelbiker vor. Ebenfalls interessant: die Transportlösungen von Northwind, Restrap und Evoc. Auch Jack Wolfskin tummelt sich hier und setzt auf Recycelstoffe, clevere Features und den magnetisch-mechanischen Fidlock-Verschluss.

4 Marmot Jacke wie Hose Outdoor-Bekleidung präsentiert sich erfrischend vielfältig. Der Active Anorak von Marmot im angesagten Vintage-Style basiert auf einem Design von 1996 und soll auf Tour und im Alltag eine gute Figur machen. Jack Wolfskin geht mit einem komplett neuen Sortiment an den Start – von ultrarobuster Abenteuerkleidung über hochfunktionelle Trekking- und Bergsportoutfits bis hin zur modischen Wanderkleidung. Außerdem gibt es verstärkt noch nachhaltigere Produkte: Die Stretchhose Schöffel Circ Pants Loop besteht aus purem Polyester statt aus einem Elastan-Stoffmix. So lässt sie sich einfacher recyceln. Mountain Equipment stellt das Odyssey Jacket, eine der besten von uns getesteten günstigen Dreilagenjacken, künftig aus vollständig durchgefärbten Recycelmaterialien her, die es noch langlebiger machen dürften. Schick & funktionell: das Damen-Merinotop Kløvstien Shirt von Devold.

5 Gregory Kleintransporter Im Rucksacksegment gibt es über alle Größen hinweg spannende Produktnews. So hat Osprey seine Trekkingpacks Atmos/Aura LT abgespeckt – und um zwei Premiummodelle erweitert: Exos und Eja Pro. Die Fliegengewichte werden fast 500 Gramm leichter. Auch die Wandermodelle Manta/Mira erhielten ein Update. Gregory möbelt für 2023 seine Hikingpacks Zulu/Jade auf und will dazu mit der Plus-Size- Range kräftige, mollige Outdoor-Fans ansprechen. Für Furore sorgte Jack Wolfskin mit einem Tragesystem aus dem 3D-Drucker: Vier Bodymapping-Prints an den Schultern und im Lendenbereich versprechen beim Aerorise Dauerhaltbarkeit bei bester Belüftung trotz satter Polsterung. Und Deuter? Präsentiert mit dem Vertrail einen wasserdichten Alpinpack für Speedbergsteiger und die überarbeitete Guide-Serie. Ebenfalls stark: Vaude spendiert seinem Trail Spacer 18 nun Polyamid aus recycelten Autoreifen.

6 Sea to Summit Alles fürs Camp Zelttouren und Campingurlaube boomen. Kein Wunder, dass es auch hier spannende Neuheiten gibt. Die für zwei und drei Personen erhältliche Kuppel Sea to Summit Ikos verbindet dank top Raumausnutzung niedriges Gewicht mit Komfort. MSR, eine der beliebtesten Zeltmarken, hat mit dem Tindheim zukünftig auch ein Tunnelzelt im Programm. Marmots Top-Daunenschlafsacklinie und die ebenfalls mit Daune gefüllten Classic-Modelle von Mountain Equipment werden durch nachhaltigere Materialien aufgewertet. Weitere Highlights: die Leichtluftmatratzen Neoair XLight und XTherm NXT von Therm-a-Rest. Ihre nun raschelarmen Hüllen versprechen ruhige Nächte. Helinox, Erfinder der modernen klein verpackbaren Outdoorstühle, hübscht sein Sortiment durch angesagtere Farben auf. Und wem Stirnlampen nie hell genug sein können, darf sich auf das überarbeitete Petzl-Flaggschiff Nao RL freuen.

7 Piotr Drozdz Scandinavian Outdoor Award Eine internationale Jury, zu der auch outdoor zählt, kürt zwei Mal im Jahr die besten skandinavischen Produktneuheiten. Nach dem Praxistest im Zillertal in Österreich standen die Sieger für die Sommersaison 2023 fest: Den Hauptgewinn holte sich NorrØna mit dem Trailrunningrucksack Senja Econyl Pack, der Nachhaltigkeitspreis ging an Primus. Bei den SIP-Power-Gas-Kartuschen gleicht die Kocherschmiede die Füllung durch Biogaszertifikate aus. Weitere Auszeichnungen: Leichtwanderschuh Viking Anaconda Trail Boa GTX, Merinoshirt Aclima Woolnet Light, Tunnelzelt Helsport Adventure SL3, Kinderstrampler Isbjörn Dolphin Sun Jumpsuit.

