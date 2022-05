Voll im grünen Bereich Nordisk Kari Tech Mini im Test

Pro und Contra zum Nordisk Kari

Das hat uns an der Zeltplane gefallen:

hält Funkenflug stand

schützt vor Wind und Regen

ausgereifte Details

top Verarbeitung

Das weniger:

recht schwer

großes Packmaß

Nordisk Das Nordisk Kari Tech Mini misst aufgebaut 2,85 x 2,45 Meter.

Die Zeltplane im Alltagstest

An einem knisternden Feuer zu schlafen zählt zu den ursprünglichsten Outdoor-Erlebnissen. Eine Zeltplane, ein sogenanntes Tarp, macht es noch behaglicher: Sie hält nicht nur Wind und Nässe ab, sondern reflektiert auch die Wärme des Feuers. Modelle aus reinem Polyester oder Polyamid eignen sich aber weniger für diesen Einsatz, da schon kleinste Funken Löcher in den Stoff brennen. Das Nordisk Kari Tech Mini hingegen besteht aus funkenresistentem Mischgewebe (65/35 % Polyester/Baumwolle), das trotz geringer Wassersäule (350 mm) während des Tests mehrmals kräftigem Dauerregen standhielt.

Nordisk Die Verarbeitung der Zeltplane konnte uns im Dauertest überzeugen.

Dank je drei Abspannschlaufen an den Außenkanten der rechteckigen Plane (Abmessungen: 2,85 x 2,45 m) kannst du sie vielfältig aufstellen. Die Spitze von Trekkingstöcken lässt sich in die in die Abspannpunkte integrierten Ösen stecken. Einer Person bietet das Tarp viel Platz, zwei müssen zusammenrücken. Mit einem Gewicht von fast zwei Kilo wiegt es zwar rund fünf Mal so viel wie ultraleichte Nylontarps, lässt sich aber noch problemlos im Rucksack mitnehmen.

Die technischen Daten des Nordisk Kari

Maße (B x L): 300 x 250 cm

Wassersäule: 350 mm

Packmaß: Durchmesser 6 cm, Länge : 50 cm

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Verstellbare, reflektierende Abspannleinen mit Minihaken und dreieckiger Netztasche

Alu-Stangen, höhenverstellbar von 1,6 bis 1,9 Meter

Heringe

Gewicht: 1960 g

