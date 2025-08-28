Licht an: Neue P-Serie von Ledlenser

Ob praktische Schlüsselleuchte, kompakte Stiftleuchte, klassische Taschenlampe oder Suchlicht: Mit der neuen P-Serie bringt Ledlenser leistungsstarke Taschenlampen auf den Markt. Diese sind nicht nur intuitiv bedienbare sondern auch nachhaltig – alle Modelle sind aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium hergestellt. Die Gewinnung von Primäraluminium gehört zu den energieintensivsten Prozessen der gesamten Lieferkette – und hat großem Einfluss auf den CO₂-Fußabdruck. Durch den Einsatz von recyceltem Aluminium wird der Energieverbrauch um bis zu 95 % gesenkt und die CO₂-Emissionen reduzieren sich um rund 96,4 % pro Tonne.

Ledlenser - Harald Wisthaler

"Taschenlampen – damit hat bei Ledlenser alles angefangen. Deshalb ist und bleibt die P-Serie das Herzstück unseres Sortiments", sagt Peter Bahner, Produktmanager bei Ledlenser. "Mit der neuen P-Serie besinnen wir uns auf unsere Wurzeln und heben unsere Taschenlampen zugleich auf ein neues Level. Unser Ziel war es, Leuchten zu entwickeln, die intuitiver zu bedienen und dabei ressourcenschonender denn je sind."

Das Ergebnis: 16 neue Modelle, von ultrakompakten Schlüssel- und Stiftleuchten bis hin zu leistungsstarken Taschenlampen und professionellen Suchscheinwerfern – allesamt ausgestattet mit dem bewährten Advanced Focus System.

"Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die vielen Funktionen unserer Taschenlampen – viele haben sich allerdings eine einfachere Bedienung gewünscht", erklärt Bahner. "Deshalb haben wir den Mode Select Ring entwickelt – ein echter Gamechanger, der bei unseren innovativsten Produkten für intuitive Kontrolle sorgt."

Ledlenser - Harald Wisthaler

Vom Einstiegsmodell für den alltäglichen Einsatz bis zum leistungsstarken Arbeitsgerät ist für jeden etwas dabei in der P-Serie. Zu den wiederaufladbaren Modellen gehören die P2R-P5R, die P6R & P7R sowie P18R & P21R. Die wiederaufladbaren Pro-Modelle für professionelle Anwendungen sind die P5R Pro und P7R Pro. Wer batteriebbetriebene Modelle bevorzugt ist mit der, P3, P4, P5 und P7 gut bedient.

Für echte Fans, Sammlerinnen und Sammler gibt es die Signature-Modelle, diese vereinen höhere Lichtleistung, einen erweiterten Lieferumfang und exklusives Design. Dazu gehören die P7R SIgnature und P18R Signature.

Ledlenser - Harald Wisthaler