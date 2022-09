Das Rad-Funktionsshirt taugt auch für Wanderer Gore Trail KPR Trikot im Praxistest

Pro und Contra zum Gore Tail KPR Trikot

Das gefällt uns:

hoher Tragekomfort: weich und leicht elastisch

kühlt, wenn feucht

trocknet im Nu

Das weniger:

müffelt recht schnell

Das Gore Funktionsshirt im Test

Speziell für Radler hat Gore das Trail KPR Trikot im Programm. Das hinten länger und auch an den Ärmeln knapp (flatterfrei!) geschnittene Polyester-Shirt liegt trotz hohem (56 %) Recycling-Anteil soft an. Sobald Schweiß fließt, kühlt es stark, schließen sich die Poren, ist es im Nu wieder trocken – so soll es sein, auch beim Wandern. Der Stoff fängt zwar rasch an zu müffeln, doch spült man ihn abends kurz aus, riecht das Shirt anderntags fast wie frisch gewaschen.

Gore Wear Das Shirt ist in den Größen S bis XXL erhältlich.

Die technischen Daten des Shirts

Gewicht: 100 g (Gr. S)

100% PES (56% recycelte) Materialien

teilweise nahtlose Konstruktion

schnell trocknende, abfriefeste Materialen

runder Kragen

reflektierende Details

Größen: S – XXL

In zwei Farben erhältlich

(alles Herstellerangaben)

Ausprobiert: sieben Wochen

Preis: 60 Euro – Aktuell im Angebot für knapp 36 Euro

