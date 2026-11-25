Du hast nur noch alten Kram in deinem Fundus oder bist auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für jemanden, der gern draußen unterwegs ist? – Dann wirf einen Blick auf diese (teils stark reduzierten) Produkte: Von der Trinkflasche bis zur Mütze findest du hier kleine Ausrüstungshelfer unter 25 Euro, die auf Tour und im Alltag praktisch sind. Vielleicht ist genau das Richtige für einen lieben Menschen oder für deine nächste Tour dabei!