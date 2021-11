ISPO Award Snowsports Das sind die besten Ski-Neuheiten für 2022

Ortovox Diract Voice – Product of the year 2021

Ortovox Das weltweit erste LVS-Gerät mit integrierter Sprachnavigation: Diract Voice von Ortovox

Im Notfall kann es um Sekunden gehen: Bei der Bergung von Lawinenopfern ist Schnelligkeit gefragt. Dabei sind die Retter oft selbst gestresst oder gar unter Schock – die Suche im unwegsamem Gelände ist eine riesige Herausforderung. Bislang mussten sich die Retter auf die rein optischen Signale auf den kleinen Displays ihrer LVS-Geräte verlassen. Mit dem Ortovox Diract Voice kommt nun ein LVS-Gerät auf den Markt, das mit klaren und deutlich gesprochenen Anweisungen zu den Opfern führt – "ein Quantensprung, der die Suche dramatisch beschleunigen soll", meinte auch die ISPO-Award-Jury. Preis: ca. 330 Euro – bestellbar hier

Ortovox Mit der Ortovox App kann man das Gerät zudem updaten und einstellen. Erhältlich für Apple-iOS und Android-Geräte.

Advenate MyONE – Gold Winner, Kategorie Touring Jackets

ISPO 2021 MyONE heißt der Online-Produkt-Konfigurator, mit dem man sich künftig individualisierte Wintersportbekleidung zusammenstellen kann.

MyONE von Advenate ist ein Online-Produkt-Konfigurator für Wintersportbekleidung. Dabei sind Taschen, Länge, Ausstattung, Farbe und Schnitt frei wählbar. Für den athletischen Schnitt entscheiden sich Tourengeher. Die lockere Passform wendet sich an Freerider. Nach der Bestellung wird aus hochwertigen Stoffen von Schoeller auf Maß gefertigt und binnen zwei Wochen aus der Produktion in Deutschland geliefert. Die individuell produzierte Wintersportbekleidung ist ab Oktober 2021 verfügbar. Für eine Jacke liegt der Preis bei 580 Euro, für die Hose bei 490 Euro.

Cebe Versatile Helm – Gold Winner, Kategorie Snowsports Equipment

ISPO 2021 Neuer Multi-Sport-Helm von Cébé: Der Wintersporthelm mit neuartiger Belüftung eignet sich für lange Aufstiege, aber auch schnelle Abfahrten.

Der neue Versatile von Cébé wendet sich an vielseitige Wintersportler. Der Multisport-Helm ist sowohl zum Bergsteigen als auch für das Skifahren zugelassen. Das zeigt sich auch in der Funktionalität: Durch die Double In-Mold Konstruktion ist er angenehm leicht. Das Ultra Venting System des Versatile ermöglicht es, den vorderen Teil des Helms anzuheben und dadurch beispielsweise im Tourenaufstieg die Belüftung zu maximieren. Der Wintersporthelm soll für einen Verkaufspreis von 160 Euro ab Herbst 2021 erhältlich sein.

Deuter Freescape Pro Rucksack – Gold Winner, Snowsports Equipment

ISPO 2021 Deuter Freescape Pro: Der 40-Liter-Mehrtages-Tourenrucksack überzeugte die ISPO-Jury mit seinem "AlpineBack-System", dass für eine Top-Belüftung, sicheren Sitz und hohen Tragekomfort sorgt.

Für Skitourengeher, die auch mal mehrere Tage auf Tour sind, wurde der 40-Liter-Rucksack Freescape Pro von Deuter entworfen. Das Alpine Back-System im neuen Deuter-Rucksack soll für gute Belüftung, sicheren Sitz und hohen Tragekomfort sorgen. Variable externe Befestigungsgurte ermöglichen individuelle Lösungen für den Transport von Material und Ski. Der Rücken lässt sich für einen einfachen Zugang auch bei befestigten Ski oder Board komplett öffnen. Der leichte Mehrtages-Tourenrucksack Deuter Freescape Pro 40+ ist hier bestellbar.

Earlybird Chickadee Recycleski – Gold Winner + Sustainability Achievement

ISPO 2021 Earlybird Chickadee: Dieser Performance-Tourenski besteht aus nachhaltigem Material und kann komplett recycelt werden.

Der Tourenski CHICKADEE von earlybird bietet mit einer Kombination aus klassischem Camber und leichtem Tip- und Tail-Rocker sowie mit einer Mittelbreite von 90 Millimetern auch in technischem Gelände Kontrolle und zuverlässige Performance. Der langlebige Ski wird zu 100 Prozent klimaneutral mit nachhaltigen Rohstoffen gefertigt und kann am Ende seiner Lebenszeit leicht recycelt werden. Dadurch sichert sich der Tourenski auch das Sustainability Achievement. Der CHICKADEE lässt sich auf earlybirdskis.com konfigurieren.

Elan Voyager Klappski – Gold Winner, Kategorie Skis

ISPO 2021 Elan Voyager: Der funktionelle Falt-Ski eignet sich bestens für Reisen.

Als zusammenklappbarer All-Mountain-Ski eröffnet der Elan Voyager ein neues Ski-Segment. So entsteht ein kompaktes Paket, das auch als Fluggepäck durchgeht oder mühelos in Bus, Zug und kleinen Autos transportiert werden kann. Möglich wird das durch einen Vier-Achsen-Mechanismus, der den Ski am Faltgelenk zusammenfügt. Ausgeklappt präsentiert sich der Voyager als präziser und torsionsstabiler Ski. Verfügbar in drei Farben und Größen auf elanskis.com

Nordica Speedmachine 3 Skistiefel – Gold Winner, Kategorie Ski Boots

ISPO 2021 Ausgezeichnet in der Kategorie Ski Boots: Der Nordica Speedmachine 3 130 S (GW).

Beim Speedmachine 3 130 S von Nordica dreht sich alles ums Tempo. Sowohl der neue 3Force-Innenschuh als auch die 3Force-Schale aus einer Honeycomb-Struktur und weicherem Material werden mittels Infrarots individuell angepasst. Das soll die bestmögliche Impulsübertragung ermöglichen und gleichzeitig den ganzen Tag lang hohen Komfort bieten. Beim Gehen sorgt die GripWalk-Sohle von Michelin für Sicherheit. Der Skischuh ist bereits im Handel für einen Preis von 569 Euro.

Ortovox 3 Finger Glove Pro – Gold Winner, Kategorie Handschuhe

ISPO 2021 Ortovox 3 Finger Glove Pro: Der wandelbare Freeride-Handschuh überzeugte die Jury mit klasse Material und gutem Grip, selbst bei Nässe.

Der robuste Backcountry-Handschuh Ortovox 3 Finger Glove Pro (ca. 170 Euro) passt sich mit seinen zwei unterschiedlichen Innenhandschuhen an jede Temperatur an. Die Füllung besteht aus recycelter Merino-Wolle, das zweimalige Obermaterial ist wind- und wasserdicht. Das Hochwertige Ziegenleder an den Handflächen und spezielle Einsätze zwischen Daumen und Zeigefinger sollen auch bei Nässe für guten Grip sorgen. Bestellbar seit Oktober 2021 – z.B. hier in unserem Partnershop.

Ortovox 3L Deep Shell Bib Pants – Gold Winner, Schneejacken, Hosen & Anzüge

ISPO 2021 Ortovox 3L DEEP SHELL BIB PANTS: Eine durchdachte wasser- und winddichte Trägerhose mit nachhaltiger Wolle.

Für die 3L DEEP SHELL BIB PANTS verwendet Ortovox ein leichtes, weiches Material mit kleinem Packmaß. Ein Merino-Shield im Rücken und integrierte Gamaschen sollen den Schnee abhalten. Verstellbare Träger, vier Taschen, wasserdichte Zwei-Wege-Reißverschlüsse und robustes Cordura-Material gegen scharfe Kanten sollen die Latzhose bereit machen für jedes Abenteuer. Preis: 580 Euro. Bestellbar ist die Winterhose hier

Out Of Electra Skibrille – Gold Winner, Snowsports Equipment

ISPO 2021 Automatisches anpassen der Lichtdurchlässigkeit innerhalb weniger Hundertstel einer Sekunde bei der neuen Electra-Skibrille. Bereits im Handel. Verkaufspreis: 429 Euro.

Die Electra von Out Of ist eine elektronische Linse für Sportbrillen, die ihre Tönung in Sekundenbruchteilen an die Umgebungshelligkeit anpassen soll. Möglich wird das durch das Zusammenspiel eines LCD-Screens in einem eigens designten Rahmen mit einem proprietären Sensorchip. Die Reaktionskurve wird individuell angepasst. Ausreichend Energie liefert ein kleines Solarpanel, so dass keine Batterien nötig sind. Das Produkt ist bereits für einen Preis von 429 Euro im Handel erhältlich.

Weitere ISPO Award 2021 Winner aus dem Bereich Snowsports

Als "Winner" werden alle eingereichten Produktneuheiten ausgezeichnet, die einen echten Mehrwert in puncto Qualität, Funktionalität oder Nachhaltigkeit für die Nutzer bieten. Das sind die Gewinner:

Apparel:

Touring Jackets: Schöffel Saas Maor

Snow Jackets, Pants & Suits: Bosideng Urban-ski Jacket

Snow Jackets, Pants & Suits: Halti Gifted W Dx Ski Jacket

Mid Layer: LÖFFLER HOODED JACKET opus_21

Hardgoods:

