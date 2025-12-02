Das Testjahrbuch 2025 - als PDF zum Download

Auch 2025 hatten wir wieder mit großem Aufwand Bekleidung und Outdoor-Ausrüstung im Labor und in der Praxis getestet – vom leichten Wanderschuh für Mittelgebirgstouren bis hin zur 3-Lagen-Hardshelljacke für Alpinisten. Herausgekommen sind zahlreiche Vergleichstests, die wir hier nach Produktkategorien sortiert als PDF zum Download anbieten (siehe unten):
Achtung: Datei-Download ca. 110 MB / 239 Seiten
Das PDF umfasst folgende Tests
- Best of Test: Das beste Equipment des Jahres im Überblick
- Vergleichstest: Reiserucksäcke (Heft 02/25)
- Vergleichstest: Waschmittel (Heft 02/25)
- Vergleichstest: Wanderhosen (Heft 03/25)
- Vergleichstest: Lowcut Wanderschuhe (Heft 04/25)
- Vergleichstest: Midcut Wanderschuhe (Heft 07/25)
- Vergleichstest: Bergschuhe (Heft 09/25)
- Vergleichstest: Wanderrucksäcke bis 35 L (Heft 05/25)
- Vergleichstest: Tourenrucksäcke bis 50 L (Heft 05/25)
- Vergleichstest: Softshelljacken (Heft 06/25)
- Vergleichstest: Isomatten (Heft 06/25)
- Vergleichstest: Zweiflammkocher (Heft 06/25)
- Vergleichstest: Trekkingzelte (2P) (Heft 07/25)
- Vergleichstest: Schlafsäcke (Heft 10/25)
- Vergleichstest: Sport-BHs (Heft 10/25)
- Vergleichstest: Regenjacken und -Hosen (Heft 11/25 & 05/25)
- Vergleichstest: Isojacken (Heft 12/25)
- Vergleichstest: Stirnlampen (Heft 12/25)
- Das perfekte Winteroutfit (Heft 01/25)
- Vergleichstest: Winterwanderschuhe (Heft 01/25)
- Vergleichstest: Tourenski (Skitouren-Extra 2025/26)
- Leichtausrüstung im Test (Heft 09/25)
- Editors' Choice Award der Redaktion (Heft 03/25)
- Gut & Günstig (2x Vergleich) (Heft 04/25 & 10/25)
So testet outdoor – als Podcast zum Anhören:
Weitere PDF-Bundles und das Testjahrbuch vom letzten Jahr gibt's hier: