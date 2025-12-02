Anmelden
Das Testjahrbuch 2025 - als PDF zum Download

Jetzt wieder zum Download
Das outdoor-Testjahrbuch

Update

Hier könnt ihr euch das outdoor Testjahrbuch-PDF zum Sonderpreis herunterladen. Darin findet ihr alle Vergleichstests des Jahres 2025 ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.12.2025
2-Personen Trekkingzelt-Test
Auch 2025 hatten wir wieder mit großem Aufwand Bekleidung und Outdoor-Ausrüstung im Labor und in der Praxis getestet – vom leichten Wanderschuh für Mittelgebirgstouren bis hin zur 3-Lagen-Hardshelljacke für Alpinisten. Herausgekommen sind zahlreiche Vergleichstests, die wir hier nach Produktkategorien sortiert als PDF zum Download anbieten (siehe unten):

Achtung: Datei-Download ca. 110 MB / 239 Seiten

Das PDF umfasst folgende Tests

  • Best of Test: Das beste Equipment des Jahres im Überblick
  • Vergleichstest: Reiserucksäcke (Heft 02/25)
  • Vergleichstest: Waschmittel (Heft 02/25)
  • Vergleichstest: Wanderhosen (Heft 03/25)
  • Vergleichstest: Lowcut Wanderschuhe (Heft 04/25)
  • Vergleichstest: Midcut Wanderschuhe (Heft 07/25)
  • Vergleichstest: Bergschuhe (Heft 09/25)
  • Vergleichstest: Wanderrucksäcke bis 35 L (Heft 05/25)
  • Vergleichstest: Tourenrucksäcke bis 50 L (Heft 05/25)
  • Vergleichstest: Softshelljacken (Heft 06/25)
  • Vergleichstest: Isomatten (Heft 06/25)
  • Vergleichstest: Zweiflammkocher (Heft 06/25)
  • Vergleichstest: Trekkingzelte (2P) (Heft 07/25)
  • Vergleichstest: Schlafsäcke (Heft 10/25)
  • Vergleichstest: Sport-BHs (Heft 10/25)
  • Vergleichstest: Regenjacken und -Hosen (Heft 11/25 & 05/25)
  • Vergleichstest: Isojacken (Heft 12/25)
  • Vergleichstest: Stirnlampen (Heft 12/25)
  • Das perfekte Winteroutfit (Heft 01/25)
  • Vergleichstest: Winterwanderschuhe (Heft 01/25)
  • Vergleichstest: Tourenski (Skitouren-Extra 2025/26)
  • Leichtausrüstung im Test (Heft 09/25)
  • Editors' Choice Award der Redaktion (Heft 03/25)
  • Gut & Günstig (2x Vergleich) (Heft 04/25 & 10/25)

So testet outdoor – als Podcast zum Anhören:

Weitere PDF-Bundles und das Testjahrbuch vom letzten Jahr gibt's hier: