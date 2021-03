Alpin Loacker Preiswertes Equipment aus Österreich

Seit 1993 bietet der Bergsport-Shop aus Vorarlberg in Österreich nachhaltige und preiswerte Ausrüstung für Wanderer und Kletterer an – einige Highlights aus dem Sortiment zeigen wir euch hier ...

Zu den Highlights im Alpin Loacker Portfolio gehört zweifelsohne der im Bild oben präsentiere Bergrucksack – made in Austria. Er wird in drei verschiedenen Größen (25 Liter, 35 Liter und 50 Liter) angeboten, zu Preisen zwischen 189 und 249 Euro.

Alpin Loacker

Der multifunktionelle Alpinrucksack ist aus robustem Material, wasserabweisend und leicht: Das minimale Gewicht (ohne Rückenplatte und dem abnehmbaren Hüftgurt) liegt bei 394g / 468g / 510g, je nach Rucksackgröße. Er wird in der hauseigenen Näherei in Götzis/Vorarlberg hergestellt, und auch das Material des Sitzkissens ensteht dort in einem "Upcycling-Prozess" aus Plastikabfällen. Zwar ist der Rucksack nicht 100 Prozent wasserdicht, dies lässt sich aber super mit einem bei Alpin Loacker erhältlichen, ultraleichten Dyneema Packsack erreichen (Preis: 35 Euro) .

Mehr über den Rucksack erfahrt ihr hier im Video:

Ebenfalls unter den Top-Sellern des Bergshops: Leichte, stabile Carbon-Faltstöcke mit kleinem Packmaß und ergonomischen Griffen aus Kork. Die Alpin Loacker Carbon Pro Wanderstöcke kosten lediglich 79 Euro und sollen perfekt fürs Wandern und Bergsteigen geeignet sein. Erhältlich sind die Wanderstöcke in den Längen 100cm bis 120cm (bis Körpergröße 1,65 m) und als Standard-Maß 115cm bis 135cm (ab Körpergröße 165cm).

Alpin Loacker

Weitere Daten:

Länge zusammen: 35cm

Eigengewicht: 460g / pro Stock 230g

faltbar

Material: Carbon + echt Kork Griffe

Zubehör: 2 verschiede Teller + Tasche + Gummispitzen

Einsatz: Wandern, Bergsteigen

2 Jahre Garantie

mehr Infos und Bestellung unter alpinloacker.com

Alpin Loacker

Auf dem Bild oben seht ihr noch ein weiteres Highlight aus dem Alpin Loacker-Angebot: das BIO CORESPUN Merinowolle T-Shirt, das auch als Langarm-Variante für Herren und Damen erhältlich ist. Die Basisdaten zum Merino-Shirt findet ihr in der Liste unten – das Shirt kostet 45 Euro, das Longsleeve 59 Euro.

konzipiert für mehrtägige Wanderungen oder Reisen

besteht zu 100% aus feiner, qualitativ hochwertiger Merinowolle (18.5 Micron Wollfaser)

temperaturregulierend – d.h. das Shirt wärmt im Winter und kühlt im Sommer.

ein natürliches Produkt und somit antibakteriell.

schnelltrocknend

umweltfreundlich, da kein Plastik im Produkt verarbeitet wird

mehr Infos und Bestellung unter alpinloacker.com

Wie die drei Produkthighlights in der Praxis performen, werden wir für euch in den kommenden Monaten herausfinden. Weitere Alpin Loacker Neuheiten stellen wir euch in der Fotostrecke ganz oben im Artikel vor.

