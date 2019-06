Das sind die schönsten Seen der Alpen

Der Pragser Wildsee schimmert in allen Schattierungen von Grün bis Blau vor dem grau aufragenden Bollwerk des Seekofels. Auf einem anderthalbstündigen Rundweg um den See genießen Wanderer den See von allen Seiten.

Auf dem Achensee, dem "Tiroler Meer" fühlen sich Wassersportler wohl. Der größte See Tirols bietet Outdoor-Spaß vom Feinsten und lockt Segler, Windsurfer und Taucher gleichermaßen.

Fjordfeeling gibt es in Tirol am Plansee. Auf über sechs Kilometern schmiegt er sich bei Reutte zwischen die bewaldeten Bergrücken von Zwiesel und Spießberg.

Diese und mehr bezaubernde Orte stellen wir in unserem Video der 10 schönsten Seen in den Alpen vor.

Das sind die schönsten Seen Deutschlands: