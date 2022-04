Gelungener Allrounder Test: La Sportiva Ultra Raptor II Leather GTX

Das hat uns am Ultra Raptor II gefallen:

sehr gutes Abrollverhalten

komfortabel

stabil

Das weniger:

kein Schnäppchen

Ultra Raptor II Leather GTX erhält Testurteil "Sehr gut"

In der hohen (Mid Cut-)Version räumte der Ultra Raptor II bereits unsere höchste Auszeichnung, den Editors‘ Choice Award ab. Auch die flache Version, der Ultra Raptor II Leather GTX, überzeugt: mit stabilem Schaft, soft aufsetzenden und rund, dabei schön definiert abrollenden Sohlen, die sich selbst auf steilen Traversen kaum verwinden. So meistert der aus hochwertigem Leder gefertigte Schuh jedes Terrain. Am wohlsten fühlt er sich auf klassischen Mittelgebirgswegen.

La Sportiva Hier das Sohlenprofil des La Sportiva Ultra Raptor II Leather GTX.

Passform: Schlanke Passform, fällt etwas kleiner aus, Schaftrand anfangs fest. Ausgeprägte Fußgewölbestütze.

Schlanke Passform, fällt etwas kleiner aus, Schaftrand anfangs fest. Ausgeprägte Fußgewölbestütze. Trageverhalten: Mittelfester Auftritt, extrem rundes, klar vorgegebenes Abrollen – wunderbar!

La Sportiva Testfazit: Kein Schnäppchen, aber ein sehr gelungener, topkomfortabler Wander- Allrounder, der seine Trümpfe vor allem auf Mittelgebirgstouren ausspielt.

(Download des aktuellen Vergleichstest als PDF hier)

Technische Daten des La Sportiva Ultra Raptor II Leather GTX:

Gewicht: 800 g/Paar Gr. 43

Hergestellt in China

Einsatzbereich: Laufen – Steigen

Preis: 185 Euro; aktueller Preisvergleich (sofern verfügbar) siehe unten

Herstellervideo:

