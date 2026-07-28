Test: Salewa Puez Hosen-Duo – flexibel für jedes Bergwetter?

Ein sonniger Start, Wolken am Gipfel, ein Regenschauer am Nachmittag – das Wetter in den Bergen ist oft unberechenbar. Während wir beim Oberkörper längst auf das Zwiebelprinzip setzen, wird die Beinbekleidung oft vernachlässigt. Salewa schickte uns mit der leichten Zip-Off-Hose Puez Talveno DST 2/1 und der passenden Regenhose Puez Powertex Hybrid ein Duo zum Testen, das einen für alle Eventualitäten rüsten soll. Wir haben für dich getestet, ob die Kombination in der Praxis überzeugt.

Die Basis für sonnige Tage: Salewa Puez Talveno DST 2/1 Hose

Wenn die Sonne vom Himmel lacht und du eine anstrengende Tour vor dir hast, ist die Puez Talveno in ihrem Element. Das Herzstück der Hose ist das sehr dünne und leichte Durastretch-Material. Es ist ideal für Sommertouren bei warmem Wetter. Der 4-Wege-Stretch sorgt für eine herausragende Bewegungsfreiheit, egal ob bei hohen Stufen oder leichten Kletterpassagen. Das Material ist zudem windabweisend, trocknet blitzschnell und fühlt sich einfach angenehm auf der Haut an.

Ralf Bücheler Die Verwandlung von der langen Hose zur Shorts funktioniert über die Reißverschlüsse auf Kniehöhe und an der Seite - auch ohne die Schuhe ausziehen zu müssen.

Beim Anzippen der Beine ist allerdings etwas Fingerspitzengefühl gefragt, bis der Reißverschluss wieder sauber eingefädelt ist. Einmal geschlossen, ist der Tragekomfort aber erstklassig: Die Reißverschlüsse sind so geschickt eingearbeitet, dass sie nicht im Kniebereich stören oder scheuern – ein klarer Pluspunkt gegenüber vielen anderen Zip-Off-Hosen.

Der Schutzschild bei Regen: Salewa Puez Powertex Hybrid Regenhose

Wenn es draußen nass und ungemütlich wird, kommt die zweite Hälfte des Duos zum Einsatz. Die Puez Powertex Hybrid ist eine minimalistische, aber hochfunktionale Regenhose. Sie ist als klassische Überhose konzipiert und hat einen entsprechend athletischen, eher körpernahen Schnitt. Im Hüftbereich kann sie dadurch für kräftiger gebaute Wanderer etwas eng ausfallen. Im Zweifel lohnt es sich, eine Nummer größer zu probieren.

Gut sind die durchgehenden, seitlichen Reißverschlüsse. Dank ihnen kannst du die Regenhose bei einem plötzlichen Schauer blitzschnell überziehen. Wie bei der Zip-Off-Hose musst du die Wanderstiefel dabei nicht ausziehen. Das ist auf Tour ein echter Vorteil an Komfort und Sicherheit. Das 2,5-Lagen Powertex-Material bietet zuverlässigen Schutz vor Regen und Wind, besonders atmungsaktiv ist die Hose aber nicht.