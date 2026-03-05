Klättermusen Go Feel Wild: Leichte Ausrüstung für echte Naturerlebnisse

Im Mittelpunkt steht also nicht Leistung, sondern Wahrnehmung. Klättermusen versteht die Natur nicht als Bühne oder Herausforderung, sondern als Raum, durch den man sich bewegt und zu dem man gehört. "Go Feel Wild" übersetzt diese Haltung in eine Kollektion für mehrtägige Touren, wechselhafte Bedingungen und aktive Nutzung – leicht, robust und vielseitig einsetzbar.

"Und wie uns Skandinaviern dabei die nordische Sagenwelt bei der Entwicklung inspiriert hat, verraten wir dir auch. Denn seit Generationen erzählen unsere Vorfahren davon: etwa von Wesen, die Menschen tief in Wälder und Gewässer locken – was uns aber nicht abschrecken, sondern Respekt für die Natur wecken soll. Auch um auf Widrigkeiten vorbereitet zu sein, die einem draußen begegnen."

Kurzfilm als erzählerischer Rahmen Der passende Kurzfilm dazu setzt die alten Glaubensvorstellungen in einen zeitgenössischen Kontext. Wesen wie Näcken, der Wassergeist mit seiner hypnotischen Melodie, Skogsrå, die Waldnymphe oder die Vittror, die als stille Beobachter über das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wachen, sind keine Fantasy-Elemente. Sie stehen sinnbildlich für Instinkt, Aufmerksamkeit und Respekt gegenüber der Umwelt. Den Abschluss bildet das reale Naturschauspiel des Orrspel, der Balz des Birkhahns im Morgengrauen – ein Moment, in dem Mythos und Wirklichkeit ineinandergreifen.

Das hat die Entwicklung der aktuellen Klättermusen Ausrüstung und Bekleidung inspiriert. Die Grundidee, die dahintersteckt, lautet: erleben, nicht erklären. Für Klättermusen gehörst du zur Natur – anstatt nur etwas in ihr zur leisten. Dafür steht auch das Motto "Go Feel Wild" der neuen Leichtgewichtslinie. Ziel war die ideale Mischung aus niedrigem Gewicht, Robustheit und Vielseitigkeit, sodass du dich auch bei wechselhafter Witterung unbeschwert bewegen kannst.

Die wichtigsten Produkte der Go-Feel-Wild-Kollektion

Klättermusen

Vide Backpack 30L

Den neuen Vide Rucksack, Herzstück der Kollektion, hat Klättermusen auf schnelle Tageswanderungen und minimalistische Mehrtagestouren ausgelegt. Die wetterfeste Konstruktion mit Rolltop-Verschluss schützt zuverlässig vor Regen, während das reduzierte Design auf geringes Gewicht und funktionale Organisation setzt – ideal für bewegungsintensive Touren mit minimalem Gepäck.

Vili Hood Jacket

Mit der Vili Hood stellt Klättermusen seine bislang leichteste synthetisch isolierte Jacke vor. Die dünne G-Loft-Isolierung mit einer Stärke von 20 g/m2 sorgt für Wärme während der Bewegung bei milden bis wechselhaften Bedingungen. Die Jacke eignet sich besonders als aktive Isolationsschicht auf Touren, bei denen hohe Atmungsaktivität und geringes Packmaß entscheidend sind.

Gere 3.0 Pant

Die weiterentwickelte Gere 3.0 Pant ist für lange Einsätze in anspruchsvollem Gelände konzipiert. Das Endurance Stretch Levitend-Material bietet dank dichter Webstruktur Schutz vor Wind und Mücken. Gleichzeitig sorgt der Polyamid-Elastan-Mix für Bewegungsfreiheit und hohe Strapazierfähigkeit – ein Vorteil auf mehrtägigen Unternehmungen.