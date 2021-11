Anzeige Winterauszeit im Tannheimer Tal Mitmachen und ein Ski-Wochenende gewinnen!

Den Skiurlaub im idyllischen Tannheimer Hochtal genießen, gibt es etwas Schöneres? – Mit etwas Glück kannst du 2022 in den Genuss eines unvergesslichen Winterwochenendes kommen! Alles was du dafür tun musst, ist das Formular auf dieser Seite auszufüllen und die Gewinnfrage richtig beantworten ...

Zu gewinnen gibt es ein traumhaftes Ski-Wochenende für 2 Personen im Tannheimer Tal!

Im Preis enthalten: 2 Übernachtungen für 2 Personen inklusive Halbpension

Tagesskipässe für 2 Tage inklusive

Datum: Ein Wochenende im Frühjahr 2022 (Januar bis März, konkretes Datum wird mit Gewinner:in individuell abgesprochen)

An- und Abreise auf eigene Kosten

Sonnenverwöhnte Skihänge auf 1.100 bis 1.800 Metern Seehöhe, traumhafte Pistenbedingungen und ein einzigartiger Ausblick auf die Tiroler und Allgäuer Bergwelt. Im Tannheimer Tal erwarten dich zahlreiche Winterwanderrouten, traumhafte Loipen und schneesichere Skiabfahrten in einer von ursprünglichen Dörfern durchsetzen, tiefverschneiten Landschaft.

TVB Tannheimer Tal Julian Roth

Ein verschneites Alpenpanorama in sechsverschiedenen Skigebieten lässt das Herz aller Wintersportler:innen höherschlagen. In den Orten Schattwald, Zöblen, Nesselwängle, Grän, Tannheim und in Jungholz wird zum Pistenspaß pur eingeladen. Auf insgesamt 55 Pistenkilometern befinden sich sowohl gemütliche Familienabfahrten, flache Übungshänge als auch rasante FIS-Rennstrecken für die Fortgeschrittenen. Jeder Wintersportfan kommt auf seinen persönlichen Genuss. Kinder können die ersten Schritte auf den Skiern oder mit dem Snowboard in sechs Skischulen testen und speziell die Kleinsten sind in den Kinderländern sicher aufgehoben. Dort können sie sich in kindgerechter Umgebung in verschiedenen Übungsparcours, Skikarussellen oder auf der Rutschbahn so richtig austoben.

Saisonstart der Bergbahnen

Die Skisaison im Tannheimer Tal startet in diesem Jahr voraussichtlich am 27. November, wenn die Bahnen des Skigebiets Jungholz den durchgehenden Skibetrieb aufnehmen. Alle weiteren Bergbahnen nehmen ihren Betrieb im Laufe des Dezembers auf. Die Saison endet wie gewohnt zwischen Ende März und Mitte April.

Bergbahnen inklusive für unbegrenzten Pistengaudi

Ein besonders günstiger Zeitraum für einen Skiurlaub im Tannheimer Tal ist dieses Jahr von 10. bis zum 27. Januar sowie von 14. bis zum 17. März 2022. Hier lockt das Top-Angebot "Winterbergbahnen inklusive" in die Schneeerlebniswelt. Gäste, die im Tannheimer Tal einen Aufenthalt von mindestens drei Nächten buchen, können die teilnehmenden Bergbahnen von Montag bis Donnerstag kostenlos nutzen. Das lohnt sich nicht nur für Pisten-Profis, sondern auch für Gäste, die das Tal lieber mit Wanderschuhen erkunden möchten.

Abseits der Piste

Auch abseits der Pisten können sich die Gäste im Tal auf eine große Vielfalt an winterlichen Aktivitäten freuen. 140 Loipenkilometer mitsamt malerischen und endlosen Strecken warten nur darauf, von den Langlauffans erkundet zu werden. Das exzellent präparierte Loipennetzist sogar mit dem "Loipengütesiegel des Landes Tirol" ausgezeichnet worden. Mehr als 80 geräumte Wanderkilometer laden zudem zur Entdeckungstour im verschneiten Hochtal ein. Dabei lässt sich die wunderbare Abgeschiedenheit des Tannheimer Tals in vollen Zügen genießen. Frische Bergluft einatmen und den Alltagsstress einfach mal hinter sich lassen – die unberührte Natur des Tannheimer Tals bringt so manche Vorteile mit sich. Wer es lieber etwas gemütlicher möchte, kann sich an märchenhaften Kutschfahrten durch die verschneiten Gipfel begeistern oder auf dem zugefrorenen Haldensee Eislaufen gehen. Auch Rodelfahrten bei Tag und Nacht garantieren unvergessliche Glücksmomente.

TVB Tannheimer Tal Willi Roth

