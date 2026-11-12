Schornstein-Katapult: Basejumper stellen irren Weltrekord auf

Wer dachte, Basejumping wäre von Klippen oder Brücken schon spektakulär genug, bekommt jetzt die absolute Steigerung. Im oberen Teil des 360 Meter hohen Industrieschornsteins im slowenischen Trbovlje bauten die Stunt-Spezialisten von DD Squad eine 60 Meter lange Monster-Vorrichtung: das "Red Bull Human Catapult".

Das "Human Catapult" im Schornstein Mit einem zwei Tonnen schweren Federsystem wurden die beiden Basejumper nach oben gefeuert und erlebten dabei heftige 4,2G. Das bedeutet, dass auf die beiden Körper das 4,2-fache ihrer normalen Gewichtskraft durch die Beschleunigung wirkte. Zum Vergleich: Beim Start einer modernen Trägerrakete erleben Astronauten über mehrere Minuten eine kontinuierlich steigende Belastung von 3 bis 4G. Das ist brutal!

Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Mitten in Europas höchstem Schornstein (360 Meter) wurde das ultimative Katapult gezündet.

Dani Roman erinnert sich genau an diesen Adrenalinkick: "Du stehst in der Kapsel, der Countdown läuft, du spannst jeden Muskel an – und plötzlich macht es "Bäm". Du schießt kerzengerade aus dem Schornstein, während sich alles um dich herum wie in Zeitlupe anfühlt."

Nach dem Erreichen des Scheitelpunkts und einem kurzen Schwerelosigkeits-Moment ging es im freien Fall nach unten, ehe die Fallschirme für eine sichere Landung sorgten.

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Zwei neue Weltrekorde Hinter dem perfekten Katapult-Start steckte eine akribische Vorbereitung. Zweieinhalb Jahre Planung, ein zwei Tonnen schweres Federsystem und sechs Tage Arbeit pro Woche direkt auf der Spitze des Schornsteins auf dem abgesperrten Industriegelände. Nach kleineren Tests über Wasser und einer 12-Meter-Testversion in Italien war der Schornstein in Slowenien die finale Bewährungsprobe für das Team.

Der Lohn der Aktion: Zwei WeltrekordeGrößte Höhe im Einzelstart: Dani Roman schoss nach dem Verlassen des Katapults gigantische 100,36 Meter in die vertikale Höhe.



Größte kombinierte Höhe im Doppelstart: Beim gemeinsamen Start erreichten Roman (75,97 Meter) und Fred Fugen (75,75 Meter) zusammen eine akkumulierte Höhe von 151,72 Metern.