Nicht nur Weltstars, sondern auch bayerische Nachwuchsathleten und -filmer bekommen hier eine Bühne bzw. Leinwand: Der Kurzfilm Yours Truly ist eine Liebeserklärung ans Mountainbiken. Traditionell steuert auch Festivalgründer Andreas Prielmaier einen eigenen B/O/F/F-Film bei: In Open Sea unternimmt er einen letzten Anlauf zur SUP-Überquerung von Ibiza nach Mallorca – allein, nonstop, ohne Begleitboot. Ob es diesmal geklappt hat?

Das Wichtigste in Kürze Freerider" begleitet Babsi Zangerl und Jacopo Larcher am El Capitan.

begleitet Babsi Zangerl und Jacopo Larcher am El Capitan. "Life of Kai" taucht mit Kai Lenny in die Big-Wave-Welt von Jaws ein.

taucht mit Kai Lenny in die Big-Wave-Welt von Jaws ein. "Skiing Mt Everest" folgt Andrzej Bargiel bei seinem Anlauf zur Skiabfahrt vom Everest.

folgt Andrzej Bargiel bei seinem Anlauf zur Skiabfahrt vom Everest. "Bhutan" schickt Tom Öhler auf anspruchsvolle Himalaja-Trails.

schickt Tom Öhler auf anspruchsvolle Himalaja-Trails. "Yours Truly" feiert die Liebe zum Mountainbiken.

feiert die Liebe zum Mountainbiken. "Open Sea 100km SUP" zeigt Andi Prielmaiers SUP-Versuch von Ibiza nach Mallorca: allein und nonstop.

zeigt Andi Prielmaiers SUP-Versuch von Ibiza nach Mallorca: allein und nonstop. "Hidden Track" bringt Ski-Freestyle mit Markus Eder und Paddy Graham auf die Leinwand. Trailer

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Über die Film Tour Das Bayerische Outdoor Filmfestival (B/O/F/F) ist eine Veranstaltungsreihe mit Film-Vorführungen in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz. Das jährlich wechselnde Programm besteht aus rund sechs Kurzfilmen zwischen 3 und 30 Minuten Länge und widmet sich allen Facetten des Outdoor- und Bergsports. Die meisten Vorführungen werden live moderiert und an manchen Spielorten sind Athleten oder Filmer vor Ort mit dabei. Die Spielzeit 2025/26 war mit 80 Veranstaltungen die bislang erfolgreichste Saison des Outdoor Filmfestivals