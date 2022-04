Erlebe Outdoor-Sport hautnah outdoor SUMMIT Imst

Im Juni freuen wir uns auf ein ganz besonderes Event – mit kostenfreiem Eintritt und Rahmenprogramm im perfekten Umfeld der Outdoorregion Imst. Zahlreiche Aussteller der Outdoorsportbranche warten auf dem Veranstaltungsgelände Hoch-Imst auf die Besucher und bieten die Möglichkeit, Sonderangebote zu ergattern, Produkte zu testen und sich umfassend zu informieren.

Auf der Expo treten unter anderem Aussteller wie Salewa, Rab, Lowe Alpine, komoot, Haglöfs und Tecnica an. Zudem wird das Angebot mit Vorträgen, Gewinnspielen und Workshops auf der SUMMIT-Bühne ergänzt. Entspannen kann man vor Ort im Liegestuhl oder am nahegelegenen Badeteich. Eine Möglichkeit zum Auspowern bietet der Kletterturm auf dem Event-Gelände. Wer mehr will, kann zusätzlich am umfangreichen Tourenangebot aus den Bereichen Berg, Fels, Wasser und Rad teilnehmen – dies ist jedoch kostenpflichtig.

Ein besonderes Highlight ist auch der Saisonauftakt der 24h-Trophy, welche erstmals in Imst stattfindet und spannende Touren von 6h, 12h oder 24h für Wanderfans bietet.

Eine Anmeldung ist für den outdoor SUMMIT 2022 nicht erforderlich, bei den Touren empfiehlt sich jedoch eine Vorabbuchung, da vor Ort lediglich die Restplätze zur Verfügung stehen. Die Touren selbst werden in verschiedenen Leistungsklassen angeboten – so kommen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten.

Bis auf die zubuchbaren Touren ist die Teilnahme am outdoor SUMMIT kostenlos. Jeder ist eingeladen, vorbeizukommen und am Rahmenprogramm teilzunehmen sowie sich beraten zu lassen und Produkte zu testen!

Alle Informationen zum outdoor SUMMIT finden sich auf outdoor-summit.tirol