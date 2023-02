Eine irre Idee: Im Mittelpunkt des Films steht die titelgebende Eiche – ein alter, knorriger Baumriese irgendwo in Frankreich. Hauptdarsteller sind all die tierischen Bewohner, die in und um den Baum leben. Es gibt laute Konzerte, Naturkatastrophen und actiongeladene Verfolgungsjagden. Ein Naturfilm der preisgekrönten Regisseure Laurent Charbonnier (bekannt für seine Bildgestaltung von Nomaden der Lüfte, Unsere Ozeane) und Michel Seydoux (Produzent u.a.v. Cyrano von Bergerac, Birnenkuchen mit Lavendel), der die Großartigkeit dieses Baumes feiert und dabei ohne jeglichen Begleitkommentar auskommt.