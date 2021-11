ISPO Munich 2022 Termine für Münchner Sportmessen verschieben sich

Ab sofort wird die ISPO Munich dann dauerhaft zum Auftakt der Wintersaison Ende November stattfinden und damit den bisherigen Januar-Termin canceln. Die OutDoor by ISPO wird künftig dauerhaft von Ende Juni auf Ende Mai/Anfang Juni vorgezogen.

Warum die neuen Termine?

Die Neuausrichtung von ISPO Munich und OutDoor by ISPO soll zahlreiche Vorteile für Aussteller und Fachbesucher bringen:

Die Termine liegen nun jeweils zu Beginn der branchenspezifischen Order-Zyklen

Aussteller und Fachbesucher gewinnen ab sofort in jedem Jahr einen früheren Marktüberblick

Mit einem Consumer-Festival zur ISPO Munich werden Endverbraucher durch Events und Erlebnisse für die kommende Wintersaison aktiviert

ISPO Munich Die Verschiebung der Termine ist eine strategische Entscheidung aufgrund der weitreichenden Marktveränderungen der vergangenen Jahre.

2021 fand die ISPO Munich aufgrund der weltweit anhaltenden Corona-Pandemie ausschließlich digital statt. In der ersten Februarwoche waren neben Adidas Terrex, Gore-Tex, Icebreaker, Mammut, Jack Wolfskin, Rab oder Vaude viele weitere Outdoor-Marken mit eigenen Brandrooms in der "Expo Area" vertreten. Neuheiten und Produkte wurden anhand von Bildern, Präsentationen und Videos der teilnehmenden Marken präsentiert. Gleichzeitig konnten Teilnehmer über den "Brandroom" direkt mit den Unternehmen in Kontakt treten. Außerdem gab es ein Konferenzprogramm mit über 80 Vorträgen, 100 Workshops und Podiumsdiskussionen rund um die Themen Digitalisierung, Kreativität, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Die Gewinner der ISPO Awards seht ihr hier

Hier die Gewinner des Scandinavian Outdoor Awards

Insgesamt haben sechs Produkte einen Scandinavian Outdoor Award für die Wintersaison 2021/22 gewonnen. Sie wurden von einer internationalen Jury aus Outdoor-Journalisten und Ausrüstungsexperten ermittelt, darunter auch OUTDOOR-Tester & Redakteur Frank Wacker. Neben Bergans of Norway und Icebug aus Schweden wurden vier weitere Marken für ihre innovativen Produktneuheiten ausgezeichnet: die Peski W Jacke von Sasta (aus Finnland), Rottefella Xplore + Alfa Free A/P/S GTX Ski-Kombi von Alfa Sko/Rottefella, die Axt "Vikingøks" des norwegischen Herstellers Øyo und die Muutun Jacke von Reima für Kinder.

Der Gesamtsieger

Bergans gewinnt mit seinem bergans.future.labs 05.B Anorak den Scandinavian Outdoor Award in der Kategorie 'Overall Winner'. Das Produkt überzeugte die internationale Jury als komplett nachhaltiger Anorak mit , angenehmen Tragegefühl und tollem Look. Hinzu kommt ein vollständig zirkuläres Geschäftsmodell: Das Projekt "The Collection of Tomorrow" soll es dem Kunden künftig ermöglichen, das Produkt zum Recycling zurückzugeben und nur für die Herstellung des Anoraks zu bezahlen. Bislang ist der Anorak noch nicht im Verkauf.

Scandinavian Outdoor Award/ Bergans Statement der Jury: Im vergangenen Winter verlieh die Jury den Nachhaltigkeitspreis an den future.labs 05.A Rucksack: ein Rucksack im urbanen Stil, der aus vollständig nachhaltigem und zirkulärem Spinnova-Material hergestellt wurde. Mit dem 05.B Anorak ist der Beweis für das Konzept erbracht. Das Material - ein Mix aus Spinnova-Fasern, Tencel und Bio-Baumwolle - fühlt sich angenehm an und die Jacke selbst sieht toll aus. Um den Stoff wasserabweisend zu machen, wird er mit traditionellem Halley Stevensons-Wachs behandelt, das die Nachhaltigkeit des Anoraks nicht beeinträchtigt. Der Nutzer kann bei Bedarf erneut wachsen. Bergans hat das Konzept der Zirkularität auf die nächste Stufe gehoben.

Sustainability Award

Scandinavian Outdoor Award/ Icebug Wie schön wäre es, wenn ein Verbraucher die Nachhaltigkeitsaussagen eines jeden Herstellers überprüfen könnte? Der schwedische Schuhhersteller Icebug hat mit dem Konzept "Follow the Footprint" die Antwort. Dafür hat sich Icebug mit dem schwedischen Rückverfolgbarkeits-system TrucTrace zusammengetan.

Der Preis in der Kategorie 'Sustainabilty Award' geht an Icebug für "Follow the Footprints" – ein komplettes System für Transparenz und Rückverfolgbarkeit. Die Partnerschaft zwischen Icebug und TrusTrace soll es ermöglichen, die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für den Verbraucher zu überprüfen. Der Jury gefiel außerdem das benutzerfreundliche Handling: QR-Code auf dem Icebug-Schuhkarton scannen und alle Informationen über den CO2-Fußabdruck, den Prozentsatz der recycelten Materialien & biobasierten Materialien und den Entwicklungspfad des Produktes erfahren.

Apparel Award

Scandinavian Outdoor Award/ Sasta In der Kategorie Apparel geht der Award an Sasta mit der Peski Womens Jacket, die aus Ventile Bio-Baumwolle gefertigt ist.

Die Auszeichnung 'Apparel Award` erhielt die Sasta Peski Womens Jacket aus nachhaltig angebauter, hochwertiger Bio-Baumwolle – frei von Pestiziden oder chemischen Düngemitteln, überzeugte die Jacke mit einem angenehmen Material, der Regenfestigkeit und der guten frauenspezifischen Passform. Die Jacke ist bereits auf dem Markt und kostet 519 Euro. Mehr: www.sasta.com

Hardware Award

Scandinavian Outdoor Award/ Øyo Ebenfalls prämiert - in der Kategorie Hardware: Øyo Vikingøks.

Auch die handliche Axt der norwegischen Firma Øyo (www.oeyo.no) konnte einen Preis gewinnen: den für die beste "Hardware" Angelehnt an das Design einer 1000 Jahre alten norwegischen Wikingeraxt misst die Øyo Vikingøks 33 cm in der Länge, wiegt dabei aber nur 545 Gramm. Besonders begeistert zeigte sich die Jury von der Schlagkraft, dem strapazierfähigen und langlebigen Schmiedestahl und der geschwungenen Form, die ein Abrutschen beim Spalten verhindern soll. Dieses Outdoor-Tool ist ebenfalls schon auf dem Markt erhältlich. UVP: 69 Euro.

Footwear Award

Scandinavian Outdoor Award/ Alfa Sko + Rottefella Den Footwear Award sicherte sich Alfa Sko gemeinsam mit Rottefella und ihrem völlig neuen Bindungs-und Skischuhsystem.

Das Rottefella Xplore + ALFA Free A/P/S GTX System der Marken Alfa Sko und Rottefella wurde mit dem "Footwear Award" ausgezeichnet – vor allem wegen des einfachen Ein- und Ausstiegs, dem geringen Gewicht und der uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, die dieses neuen Bindungs- und Skischuhsystem bietet. Es überzeugte die Jury genauso, wie die wetterbeständige Gore-Tex-Membran.

Scandinavian Outdoor Award/ Alfa Sko + Rottefella

Kids Award

Scandinavian Outdoor Award/ Reima Mit der Muutun Jacket von Reima entwickelte das finnische Unternehmen eine wasserdichte und atmungsaktive Kinderjacke, die zu 100% recycelbar ist.

Zu guter Letzt noch der Scandinavian Outdoor Award in der Kategorie 'Kids': Dieser ging an die Marke Reima mit ihrer Muutun Jacke, dass übersetzt aus dem finnischen so viel bedeutet wie "ich verändere". Dadurch das die wasserdichte und atmungsaktive Kinderjacke zu 100% aus Polyester besteht, kann sie am Ende der Lebensdauer recycelt werden. Die Druckknöpfe und Reißverschlüsse werden ebenfalls als Metall recycelt. Diese nachhaltige Tatsache und der stylische Look mit vielen bequemen Taschen und dem wasserdichten Material überzeugte die Jury.

Die Gewinner des ISPO Awards Gold Winner Outdoor

Als "Gold Winner" werden die besten Produkte in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. 2021 überzeugten sie vor allem durch eine beeindruckende Kombination aus Qualität und Nachhaltigkeit.

Gold Winner – Outdoor Apparel, Kategorie Baselayer

ISPO 2021 Das adidas TERREX x Megmeister Drynamo Merino ECO LS Crew Baselayer wird aus Merinowolle und umweltfreundlichen synthetischen Garnen hergestellt.

Adidas Terrex x Megmeister Drynamo überzeugte die Jury mit seinem Merino ECO LS Crew Baselayer – einem technischem Funktionsunterhemd. Die Material-Kombi, bestehend aus Merinowolle und recycelten Synthetik-Garnen erlaubt dank des konsequenten Body-Mapping eine komfortable Passform mit Belüftungszonen, Atmungsaktivität und geringem Gericht. Die nahtlose Stricktechnik sorgt für eine figurbetonte Passform und soll Temperaturregulierung und Feuchtigkeitsmanagement verbessern. Erhältlich ist das Funktionsunterhemd ab Herbst 2021 für einen UVP von 120 Euro.

Gold Winner – Outdoor Equipment, Kategorie Climbing Equipment

ISPO 2021 Der C.A.M.P Alp Race überzeugte die Jury mit seiner innovativen Konstruktion und hochwertigen Materialien.

Der C.A.M.P Akp Race Klettergurt wiegt nur geringe 65 Gramm und besteht aus atmungsaktiven Nylon-Monofilament in Kombination mit Polyethylen, das haltbar und abriebfest sein soll. Hüftgurt, Beingurte und die elastischen Kordeln sind individuell einstellbar. Verpackt ist der Alp Race nicht größer als eine Brieftasche und sichert sich damit den Sieg in der Kategorie Climbing Equipment. Erhältlich ist der Klettergurt für einen Preis von 54,95 ab September 2021.

Gold Winner – Outdoor Apparel, Kategorie Insulated

ISPO 2021 Die warme und funktionelle FINISTERRE BIOSMOCK Isolationsjacke ist biologisch abbaubar.

Die warme und funktionelle FINISTERRE BIOSMOCK Isolationsjacke präsentiert eine originelle End-of-Life-Lösung. Die Jacke ist nicht nur winddicht und wasserabweisend, auch soll die synthetische PFC-freie Außenhaut an Land und im Meer biologisch abbaubar sein. Die Zwischenschicht ist mit Wolle aus nachhaltiger Schafzucht gefüllt – das soll die Körpertemperatur regulieren und Gerüche hemmen. Für einen voraussichtlichen Kaufpreis von 225 Euro wird die Jacke ab Herbst 2021 verfügbar sein.

Gold Winner – Outdoor Apparel, Kategorie Insulated

ISPO 2021 HELLY HANSEN Odin Infinity Insulated Jacket ist nachhaltig produziert und sicherte sich das Sustainability Achievement.

Die HELLY HANSEN Odin Infinity Insulated Jacket soll unter härtesten Bedingungen zuverlässig schützen. Die Isolierung ist leichter und dennoch wärmer, als übliche Füllungen. Auch ohne zusätzliche chemische Behandlung ist die Jacke dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv und soll zudem strapazierfähig und langlebig sein. Dafür verleiht die Jury zusätzlich das Sustainability Achievement. Ab August 2021 soll die Jacke für einen Preis von 750 auf dem Markt erscheinen.

Gold Winner – Outdoor Equipment, Kategorie Trekking & Camping

ISPO 2021 Der Kamedi heat_it - ein smarter Helfer gegen Insektenstiche.

heat_it von Kamedi ist ein smartes Gadget für Android- und iOS-Smartphones. Angeschlossen an den Ladeanschluss ermöglicht das kleine Gerät die schnelle Behandlung von Insektenstichen durch Wärme. Über die zugehörige App können Behandlungsdauer und Temperatur individuell eingestellt werden. heat_it benötigt keine eigenen Batterien und kann einfach an Schlüsselbund oder Rucksack befestigt werden. Dieses Gadget ist bereits für einen Preis von 39,95 (Apple) beziehungsweise 29,95 (Android) auf den Markt erhältlich.

Gold Winner – Outdoor Equipment, Kategorie Climbing Equipment

ISPO 2021 Der Sport Tracker für Kletterer "Mammut Climbax" zeichnet Höhengewinn und relevante Bewegungsdaten auf.

Die Climbax-Tracker von Mammut ermöglichen aktiven Sportkletterern fundierte Trainingsanalysen. Im Zusammenspiel mit einer App zeichnen zwei Armbänder Höhengewinn und weitere relevante Bewegungsdaten auf – wie beispielsweise Unterschiede zwischen rechtem und linken Arm – die dann mit dem Trainingspartner oder der Community verglichen werden können. Ab Sommer 2021 wird der Sport-Trecker von Mammut verfügbar sein.

Gold Winner – Outdoor Equipment, Kategorie Backpacks & Bags

ISPO 2021 Der Ortovox Free Rider mit Wirbelsäulenprotektor überzeugte besonders durch die ergonomische Passform und den flachen Flexgurt.

Ortovox wendet sich mit dem Free Rider an Skifahrer, die vor allem im Gelände unterwegs sind. Die ergonomische Passform und der flache Flexgurt sollen auch in Extremsituationen Kontrolle und Unterstützung bieten. Für zusätzlichen Schutz sorgt ein separater Rückenprotektor, der im Inneren angebracht wird. Außerdem hat der Free Rider Befestigungsschlaufen für Ski, Seile und Eispickel sowie ein Helmnetz. Ab Oktober 2021 ist der Rucksack verfügbar. Die Preise variieren dabei je nach Größe zwischen 160 und 180 Euro. Den Spine Protector gibt es für 30 Euro.

Gold Winner – Outdoor Equipment, Kategorie Mountaineering Boots

ISPO 2021 Der leichte Bergschuh Salewa Ortles Couloir Boot mit Carbonrahmen soll für mehr Präzision beim Klettern sorgen.

Mit nur 725 Gramm zeigt Salewa mit dem Ortles Couloir Boot den leichtesten, voll Steigeisen-festen Bergschuh seiner Klasse und soll für mehr Präzision Bein Klettern sorgen. Steifigkeit als auch Flexibilität soll der Carbonrahmen mit Scharniergelenk bieten. Die elastische Außengamasche mit wasserdichter Membran sowie der warme Innenschuh halten die Füße warm. Der voraussichtliche Verkaufspreis liegt bei 800 Euro. Verfügbar werden die Boots ab September 2021.

Gold Winner – Outdoor Equipment, Kategorie Zelte

ISPO 2021 Das Samaya® ASSAUT2 ULTRA eignet sich dank Carbongestänge sowie zweilagigem Dyneema®-Gewebe bestens für hochalpine Abenteuer.

Mit dem ASSAUT2 ULTRA zeigt Samaya ein 2-Personen-Zelt für hochalpine Expeditionen. Dank eines innovativen Herstellungsverfahrens soll das Zelt mit Carbongestänge sowie zweilagigem Dyneema-Gewebe robust und zuverlässig sein – bei kompaktem Packmaß und einem Gewicht von nur 980 Gramm. Das nahtlose Design und die ePTFE-Membran machen das Zelt besonders wasserdicht. Bestellbar ist das Zelt hier – zum Preis von rund 1300 Euro.

Gold Winner – Outdoor Apparel, Kategorie Regenjacken/Hosen

ISPO 2021 Viele clevere Details, ergonomischer Schnitt, klasse Wetterschutz und die weiche Haptik zeichnen die Rakaposhi Jacket M&W von Ternua aus.

Ternua verwendet für die Rakaposhi Jacket M&W weiche Aerobrane Membran aus Recyclingmaterial von Schoeller – diese schützt optimal vor Wind und Wetter und ist dabei sehr atmungsaktiv. Die vollausgestattete und flexible, alpine Jacke für Bergsportler und Kletterer hat einen ergonomischen Schnitt und unterstützt die Bewegungen am Berg. Der extrahohe Kragen, der verlängerte Rücken und die helmtaugliche Kapuze sollen zusätzlich schützen. Ab Oktober 2021 wird die Jacke für einen UVP von 499,95 Euro zu haben sein.

Gold Winner – Outdoor Equipment, Kategorie Zelte

ISPO 2021 Das Thule Tepui Foothill zum Zusammenlegen bietet Platz für zwei Personen.

Ein neues Raumkonzept zeigt Thule mit dem Tepui Foothill. Das Dachzelt bietet aufgebaut zwei Erwachsenen bequem Platz zum Schlafen. Zusammengelegt ist das Zelt so kompakt, dass auf dem Dach Stauraum für Fahrräder, Kajaks oder Gepäck bleibt. Das Teleskop-Gestänge ermöglicht einen einfachen Auf- und Abbau durch eine Person, das symmetrisch designte Zelt kann auf beiden Seiten des Autos montiert werden. Hier könnt ihr das Dachzelt von Thule online bestellen. Preis: 1699 Euro.

