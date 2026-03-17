Ein Berg, 24 Stunden, 8.848 Höhenmeter: Neues Skitouren-Event "Everesting Innsbruck"

Am kommenden Wochenende wird Innsbruck mal wieder zum Schauplatz für ein Sportformat der Superlative. Mit Everesting Innsbruck startet eines der wohl spannendsten neuen Ausdauer-Events in Tirol, das den Patscherkofel ins Zentrum einer extremen Herausforderung stellt. Die Mission ist so klar wie monumental: Mit Tourenski sind so viele Aufstiege zu absolvieren, bis 8.848 Höhenmeter (was ungefähr der Höhe des Mount Everest entspricht) erreicht sind.

Everesting: Ein Kampf gegen die Höhe und die Zeit Das Event ist kein klassisches Skimo-Rennen von Start bis Ziel, sondern ein fortlaufender Kampf gegen die Vertikale. Die Basis für alle Athletinnen und Athleten bildet ein beheiztes Base-Camp an der Talstation, das als Rückzugsort, Gepäckdepot und Verpflegungsstation dient.

Die Hauptroute für den Aufstieg ist die bekannte Olympiaabfahrt. Ein einzelner Anstieg von der Tal- zur Bergstation überwindet dabei rund 950 Höhenmeter. Für das volle "Everesting" bedeutet das, die Strecke etwa neun bis zehn Mal zu bezwingen – Aufstieg für Aufstieg, Abfahrt für Abfahrt. Der gesamte Versuch findet innerhalb eines großzügigen Zeitfensters statt. Für die volle und eine "Unlimited"-Distanz haben die Teilnehmenden 24 Stunden Zeit, beginnend am Freitagabend. Kürzere Distanzen wie das halbe oder viertel Everesting starten am Samstagmorgen mit einem Zeitlimit von 12 Stunden.

"Ich bin überzeugt, dass in der Gemeinschaft viel mehr möglich ist, als man zunächst glaubt. Schnappt euch eure Skitour-Buddies und erlebt einen herausfordernden, aber großartigen Tag am Berg" , meint der lokale Veranstalter Simon von Hubatius (Uphill-Events). Weitere Infos zum Event und Anmeldung gibt es hier.

Die ultimative Herausforderung – vom 20. bis 21. März Die wahre Herausforderung des Everesting Innsbruck liegt nicht nur in der schieren Summe der Höhenmeter, sondern in der Kombination aus extremer physischer Ausdauer und unbedingter mentaler Stärke.

Physische Belastung: Die wiederholte, monotone Belastung über viele Stunden zehrt an den Kraftreserven. Die Notwendigkeit, auch während der Nacht bei Kälte und Dunkelheit weiterzumachen, treibt den Körper an sein absolutes Limit.

Die wiederholte, monotone Belastung über viele Stunden zehrt an den Kraftreserven. Die Notwendigkeit, auch während der Nacht bei Kälte und Dunkelheit weiterzumachen, treibt den Körper an sein absolutes Limit. Mentale Zerreißprobe: Weit mehr als die Muskeln wird der Wille auf die Probe gestellt. Nach mehreren Aufstiegen gegen Müdigkeit, Schlafmangel und die innere Stimme, die zum Aufgeben rät, anzukämpfen, ist der Kern der Everesting-Challenge. Es geht darum, persönliche Grenzen zu verschieben und mehr zu erreichen, als man je für möglich gehalten hat.

Weit mehr als die Muskeln wird der Wille auf die Probe gestellt. Nach mehreren Aufstiegen gegen Müdigkeit, Schlafmangel und die innere Stimme, die zum Aufgeben rät, anzukämpfen, ist der Kern der Everesting-Challenge. Es geht darum, persönliche Grenzen zu verschieben und mehr zu erreichen, als man je für möglich gehalten hat. Bock? – Dann sei dabei beim 1. Everesting Event in Innsbruck ... Das Event findet am kommenden Wochenende (20. bis 21. März) statt, die Anmeldung läuft noch.