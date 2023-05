Leidenschaftlicher Gärtner

Der König ist schon seit langer Zeit Naturliebhaber und Fürsprecher für den Umweltschutz. In seinem Landsitz züchtet er einen eigen Biogarten und fühlt sich der Flora und Fauna sehr verbunden. Außerdem ist er ein äußerst talentierter Maler. Viele seiner Werke entstehen bei seinen etlichen Wanderungen in der vielfältigen Landschaft seiner Majestät (auch außerhalb des vereinigten Königreiches). Sei es die Highlands in Schottland oder die Moore in Wales. Vergangenes Jahr fand dazu auch eine Ausstellung seiner Aquarelle mit Landschaftsmotiven in London statt.