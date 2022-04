Decathlon feiert Eröffnungen Decathlon jetzt auch in Stuttgart und Augsburg

Mit den beiden Neueröffnungen erweitert Decathlon sein Portfolio von über 80 Filialen in Deutschland erneut. Somit steht das Unternehmen ab sofort noch mehr Sportbegeisterten unmittelbar zur Verfügung. Getreu seinem Motto: "Sport for all – all for Sport".

Decathlon Der Eingangsbereich von Decathlon im Stuttgarter Milaneo.

In Stuttgart findet sich Decathlon ab sofort im Einkaufszentrum Milaneo: Über 75 Eigenmarken stehen auf 2.700 m² Verkaufsfläche bereit. Besonders die Zielgruppe "Familien" soll mit der angebotenen Produktpalette abgeholt werden, aber auch Sport- und Outdoor-Enthusiasten kommen bei Decathlon auf ihre Kosten. Im Fokus steht dabei das Thema "Urlaub" mit Produkten aus den Bereichen Bergsport, Running und Fitness sowie Radsport. Ein spezieller Servicepoint bietet außerdem einen Reparaturservice für Fahrräder an. Weiter geplant sind Serviceleistungen für Zelte, Ski und Snowboards. Wo genau? Milaneo, Mailänder Platz 7, 70173 Stuttgart

Decathlon Decathlon Augsburg: Equipment für Wassersport.

Mit der futuristischen Außenfassade ist der Decathlon in Augsburg ein optisches Highlight (siehe Titelbild oben). Doch auch mit einer Verkaufsfläche von 3.500 m² und der umfangreichen Produktpalette, bei welcher ebenfalls Rad-, Berg- und Wassersport im Fokus stehen, beeindruckt die neue Filiale: Im Innenbereich finden sich diverse Showrooms für die Themen Bergsport, Wassersport, Fitness und Angeln sowie eine Teststrecke für Fahrräder. Weiter gibt es einen Servicepoint für einen Fahrradservice und kleinere Produktreparaturen, um das Produktleben zu verlängern.

Wo genau? Decathlon Augsburg, Albert-Schenavsky-Straße 5, 86165 Augsburg

Decathlon Zelte & Co. finden sich im Decathlon in Augsburg.

Ausgewählte Decathlon-Ausrüstungs-Highlights findet ihr hier