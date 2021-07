Für Radtouren und Trails Bei Schöffel gibt es jetzt auch Bike-Bekleidung

Neben Outdoor und Ski gibt es bei Schöffel jetzt eine weitere Säule im Unternehmen: die Bike-Kollektion. Kunden können sich auf passgenaue und moderne Bekleidung mit innovativen Material-Technologien für die Bereiche Gravelbike, Trail und Travel freuen. Die Kollektion umfasst insgesamt 46 Teile für Damen und Herren, darunter Jacken, Shirts, Westen und Hosen, die sich vor allem auch an Faktoren wie Funktionalität, Sitzposition und Bewegungsabläufen auf dem Rad ausrichten, um das Fahrerlebnis noch besser zu machen.

Wir wollen euch einige Highlights aus dem Sortiment etwas genauer vorstellen:

Regenjacke Schöffel Bohusleden 2.5L

Schöffel 2.5L Jacket Bohusleden M

Teil der neuen Schöffel Bike-Kollektion ist zum Beispiel die Regenjacke Bohusleden, die mit ihrem 2,5-Lagen-Venturi-Material und den verklebten Nähten eine Wassersäule von 20.000 mm verspricht. Außerdem soll die Bike-Regenjacke höchst atmungsaktiv und winddicht sein. Für zusätzliche Ventilation verfügt die Bohusleden-Regenjacke von Schöffel über Belüftungsreißverschlüsse. Reflektorelemente an der Jacke tragen zur Sicherheit im Dunkeln bei.

Die Shortfacts zur 2.5L Jacket Bohusleden

Gewicht: 212 Gramm (Damenmodell: 194 Gramm)

Material: Oberstoff Aussenseite 100% Nylon (Membran Polyurethan)

Belüftungsreißverschlüsse

im Kragen verstellbare, verstaubare Kapuze

Reflektorelemente

atmungsaktiv & wasserdicht

Wassersäule: 20.000 mm

(alles Herstellerangaben)

Preis: 199,95 Euro

in zwei Farben erhältlich

Hier könnt ihr das Herren-Modell/ Damen-Modell im Partnershop bestellen

Radjacke Schöffel Gaiole

Schöffel Jacket Gaiole M

Ebenfalls neu im Sortiment der Bike-Kollektion ist die leichte Radjacke "Gaiole". Das Material "Pertex Quantum" soll bei diesem Jäckchen für die nötige Atmungsaktivität sorgen, gleichzeitig vor kaltem Fahrtwind schützen. Die Jacket Gaiole ist wasserabweisend und wiegt nur schlappe 98 Gramm. Wird die Jacke nicht benötigt, kann sie schnell und einfach in der integrierten "Pack-Away Tasche" verstaut werden.

Die Shortfacts zur Jacket Gaiole M

Gewicht: 98 Gramm (Damenmodell: 90 Gramm)

Material: Oberstoff 100% Nylon, Oberstoff Seitliches Rückenteil: 100% Polyester

Aktivitätsspezifische Schnittführung

integrierte Pack-Away Tasche

vorgeformte Ellbogen

Arm- und Saumabschluss mit elastischem Einfassband

reflektierender Druck

(alles Herstellerangaben)

Preis: 119.95 Euro

in zwei Farben erhältlich

Die Jacke Gaiole für Herren/ Damen im Partnershop bestellen

Weste Schöffel Brolio

Schöffel Vest Brolio M

Auch eine Weste durfte im Repertoire der Bike-Kollektion nicht fehlen. Die Brolio Weste ist dank Pertex Quantum Technologie so leicht, dass sie kaum spürbar ist und gleichzeitig so robust, um bei einer Radtour zu unterstützen. Außerdem soll die Weste mit guter Atmungsaktivität und Winddichte überzeugen. Praktisch ist außerdem die Rückentasche, in die bei der Fahrt problemlos gegriffen werden kann.

Die Shortfacts zur Vest Brolio M

Gewicht: 72 Gramm (Damenmodell: 60 Gramm)

Material: Oberstoff 100% Nylon

in integrierter Pack-Away-Tasche verpackbar

aktivitätsspezifische Schnittführung

reflektierender Druck

Arm- und Saumabschluss mit elastischem Einfassband

hochschließender Kragen mit Kinnverstärkung

(alles Herstellerangaben)

Preis: 99.95 Euro

in drei Farben erhältlich

Hier die Brolio Weste für Herren/ Damen bestellen

Bike-Shorts Schöffel Steep Trail

Schöffel Shorts Steep Trail M

Die Baggyshort für Herren aus recyceltem Material eignet sich idealerweise zum Mountainbiken und soll durch die so genannte "Lasercut-Ventilation" höchst atmungsaktiv sein. Das eingesetzte Bodymapping-Verfahren bietet Materialverstärkungen an den Knien und macht die Bike-Shorts wasserabweisend. Außerdem können unter der Schöffel Steep Trail Hose auch Protektoren getragen werden. Der 4-Wege-Stretch der Bikeshorts sorgt für zusätzliche Beweglichkeit, zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und integrierter Handytasche für Stauraum.

Die Shortfacts zur Schöffel Steep Trail M

Gewicht: 208 Gramm

Material: Oberstoff 94% Nylon, 6% Elasthan

Bodymapping

Ventilation durch Lasercut

erhöhter Bund

vorgeformte Knie

2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss

(alles Herstellerangaben)

Preis: 119.95 Euro

in zwei Farben erhältlich

Hier die Herrenhose Steep Trail M im Partnershop bestellen

Herren-Shirt Schöffel Alpe Adria M

Schöffel Shirt Alpe Adria M

Ein interessantes neues Bike-Shirt für Herren ist das Schöffel Shirt Alpe Adria M, das aus "S.Café Material" besteht. Diese Mischung aus recyceltem Kaffeesatz und Tencel-Fasern soll enormen Tragekomfort bieten und dank der klasse Optik auch ohne Fahrrad als prima Outdoorhemd taugen. Außerdem transportiert das neue Shirt die Feuchtigkeit von der Haut weg und ist schnell trocknend. Durch dieses Feuchtigkeitsmanagement und aufgrund der glatten Faseroberfläche ist das Alpe Adria Shirt auch für sensible Haut geeignet.

Die Shortfacts zum Shirt Alpe Adria M

Gewicht: 210 Gramm

Material: Oberstoff 77% Polyester, 18% Lyocell, 5% Elasthan

Halfzip

Rückentasche mit Reißverschluss

Innentasche aus Netzfutter

Silikonband innen am Saum

Brillenputztuch innen am Saum

(alles Herstellerangaben)

Preis: 69.95 Euro

in drei Farben erhältlich

Hier das Alpe Adria für Herren im Partnershop bestellen

Damen-Top Schöffel Vignoble L

Schöffel Damen Top Vignoble L

Ein bequemes Oberteil für Radfahrerinnen ist sicherlich auch das sportiv geschnittene Bike-Top Vignoble L mit Rückentasche und integriertem Brillenputztuch vorne im Saum. Das Damenshirt ist schnell trocknend und super leicht (126g). Durch den 2-Wege-Stretch soll es hervorragende Bewegungsfreiheit beim Biken bieten. Zudem liegt das Material laut Schöffel super angenehm auf der Haut und transportiert die Feuchtigkeit schnell nach außen für ein optimales Tragegefühl.

Die Shortfacts zum Top Vignoble L:

Gewicht: 126 Gramm

Material: Oberstoff 77% Polyester, 18% Lyocell, 5% Elasthan

aktivitätsspezifische Schnittführung

eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss

einfache offene Rückentasche

Brillenputztuch innen am Saum

(alles Herstellerangaben)

Preis: 59,95 Euro

in drei Farben erhältlich

Bestellbar hier in unserem Partnershop

Mehr: