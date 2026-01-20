Bergfans aufgepasst! Alle Infos zur Banff Mountain Film Tour 2026

Schon mit fünf wollte er mehr als nur Rad fahren. Heute ist Nicholi Rogatkin ein Ausnahmetalent im MTB-Freeride und Slopestyle. Er blickt zurück auf Siege, Niederlagen, Verletzungen und Leistungsdruck, angetrieben vor allem von sich selbst. Trotz allem sind Motivation und Kreativität ungebrochen: Rogatkin liebt seinen Sport und denkt nicht ans Aufhören.

Filmlänge: 15 min

Regie: Keenan Des Planques

Mit: Nicholi Rogatkin

Produktion: 2025, Schweiz