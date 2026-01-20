Bergfans aufgepasst! Alle Infos zur Banff Mountain Film Tour 2026

Über die Film Tour
Die Banff Mountain Film Festival World Tour kommt auch 2026 wieder nach Deutschland und zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig das Leben draußen sein kann. Ausgewählte Produktionen des renommierten Filmfestivals in den kanadischen Rockies gehen auf Reise – mit Stationen in über 30 Städten zwischen München und Hamburg.
Das rund zweistündige Programm vereint fesselnde Expeditionen, persönliche Abenteuer und atemberaubende Naturaufnahmen. Ob auf Skiern durch unberührten Pulverschnee, beim Klettern an steilen Felswänden oder mit dem Fahrrad durch entlegene Landschaften – jede Geschichte inspiriert auf ihre Weise und vermittelt eine tiefe Verbindung zur Wildnis.
Mitreißend, authentisch und visuell kraftvoll – die Banff-Tour ist ein Muss für alle, die sich gerne draußen bewegen und für neue Horizonte begeistern. Jetzt Tickets sichern und den Puls des Abenteuers hautnah erleben: banff-tour.de
Die Filme
Emil und Karl
Mit ihren zweieinhalb Jahre alten Söhnen im Anhänger radeln Jakob und Konne sechs Tage durch die Schweizer Alpen – 180 Kilometer, 6.000 Höhenmeter und unzählige Kinderentdeckungen. Zwischen Steinesammeln, Kuhbeobachtungen und ersten Downhill-Versuchen wird die Tour zur zur Familien-Challenge und einem ganz besonderem Erlebnis.
- Filmlänge: 22 Min
- Regie: Holger Wimmer
- Mit: Jakob Breitwieser, Emil Breitwieser, Konstantin Kappe, Karl Kappe
- Produktion: 2025, Deutschland, Schau Ma Mal, Holger Wimmer
A Baffin Vacation: Love on Ice
Kajaken, Klettern, Kiten: Für Sarah McNair-Landry und Erik Boomer ist Baffin Island ein Ort der grenzenlosen Abenteuer. Auf ihrer Expedition kombinieren sie möglichst viele Outdoorsportarten ohne Angst vor Distanzen oder Extremen. Ob das ihre Beziehung stärkt oder auf die Probe stellt, entscheidet allein Baffin Island.
- Filmlänge: 26 min
- Regie: Rush Sturges, Skip Armstrong
- Mit: Sarah McNair-Landry, Erik Boomer
- Produktion: 2025, Kanada, River Roots, Rush Sturges, Erik Boomer, Sarah McNair-Landry
Reel Rock: Riders on the Storm
Mit der ersten freien Begehung von Riders on the Storm schrieben vier Kletterer im Februar 2024 nach 33 Jahren vergeblicher Versuche Geschichte. Das patagonische Wetter war einkalkuliert – die Spannungen im Team nicht. Denn manchmal ist ein Generationenclash nervenaufreibender als eine 7c+ am Ende der Welt.
- Filmlänge: 28 Min
- Regie: Josh Lowell
- Mit: Siebe Vanhee, Sean Villanueva O‘Driscoll, Nicolas Favresse, Drew Smith
- Produktion: 2025, USA, Reel Rock, Josh Lowell, Halle Johns
Cold Calls: Japan
Telefonieren ist aus der Mode gekommen... außer man ist Freeride-Profi! Denn ein Anruf von Alexi Godbout könnte einen Skifilmpart bedeuten. Alex Armstrong ging ran und landete bei einem legendären Japan-Trip mit Sushi, Party und jeder Menge Powder.
- Filmlänge: 6 min
- Regie: Alexi Godbout
- Mit: Alex Armstrong
- Produktion: 2025, Kanada, Blank Collective Films
Rogatkin
Schon mit fünf wollte er mehr als nur Rad fahren. Heute ist Nicholi Rogatkin ein Ausnahmetalent im MTB-Freeride und Slopestyle. Er blickt zurück auf Siege, Niederlagen, Verletzungen und Leistungsdruck, angetrieben vor allem von sich selbst. Trotz allem sind Motivation und Kreativität ungebrochen: Rogatkin liebt seinen Sport und denkt nicht ans Aufhören.
- Filmlänge: 15 min
- Regie: Keenan Des Planques
- Mit: Nicholi Rogatkin
- Produktion: 2025, Schweiz
That One Friend
„No friends on a powder day“? Nicht für Sierra Schlag und Waverly „Waves“ Chin. Die beiden Freeriderinnen setzen auf gemeinsame Abfahrten, gute Laune und eine entspannte Zeit am Berg, beim Kochen, Quatschen oder Stricken. Selbst umgekippte Schneemobile oder festgefrorene Skier können ihre Stimmung nicht trüben.
- Filmlänge: 9 min
- Regie: Sara Beam Robbins, Grant Robbins
- Mit: Sierra Schlag, Waverly Chin
- Produktion: 2025, USA, The Road West Travelled, Sara Beam Robbins, Grant Robbins
My Grandmother's Sketchbook
Ein 30 Jahre altes Skizzenbuch führt Max Romey in die Mont-Blanc-Region. Auf den Spuren seiner Großmutter sucht der Aquarellkünstler und Umweltaktivist gemeinsam mit Bergführerin Hillary Gerardi nach den Orten ihrer Zeichnungen. Vieles lässt sich zuordnen, nur das Mer de Glace nicht, denn der Gletscher hat sich in drei Jahrzehnten drastisch verändert.
- Filmlänge: 13 min
- Regie: Max Romey
- Mit: Max Romey, Hillary Gerardi
- Produktion: 2025, USA, Trailbound Sketches, Jennifer Langille