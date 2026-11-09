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outdoor Adventskalender 2026 - Tag 5

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Adventskalender 2026
Tag 5 - Gewinn: Bär Trail Lite Tex

Herzlich willkommen beim outdoor-Adventskalender 2026! Der heutige Tagesgewinn: ein Paar Bär Trail Lite Tex Leichtwanderschuhe.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.11.2026
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outdoor Adventskalender Gewinn 2026
Foto: Hersteller

Das ist unser heutiger Tagesgewinn

Wanderfreude pur bieten die Leichtwanderschuhe Trail Lite Tex von Bär: luftiges Obermaterial und Futter, wasserdichte, atmungsaktive Membran, komfortables Fußbett. Und die innovative Light-Hike-Sohle aus gummiertem EVA garantiert exzellenten Grip.

Wert: 249 Euro

Mehr Infos unter baer-schuhe.de

So machst Du mit

Unten findest Du ein Formular, in das Du Deine Daten und die Antwort auf unsere Gewinnfrage einträgst (Lösungshinweise gibt es im verlinkten Artikel/Fotostrecke). Wenn Du das Formular abgeschickt hast, erhältst Du eine E-Mail mit einem Link, mit dem Du Deine Mail-Adresse bestätigen musst, um einen Missbrauch Deiner Mailadresse auszuschließen. Solltest Du keine Mail erhalten, schau bitte auch in Deine Spam-Ordner. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2026 um 23.59 Uhr. Deine persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels. Nach der vollständigen Abwicklung des Kalenders löschen wir Deine Daten. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels vom Sponsor des Gewinns benachrichtigt. Die Preise können in Farbe und Ausführung von den Abbildungen (oben) abweichen.

Übrigens: Auch dieses Jahr kann man zu jeder Zeit an allen Tagen teilnehmen! Es macht nichts, wenn man einen Tag verpasst hat; bis 24. Dezember 23:59 Uhr stehen alle Türchen offen!