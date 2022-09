Auf dem Sonnenplateau über Bozen ADLER Lodge Wander-Halbmarathon auf dem Ritten

Für alle, die Herausforderungen lieben: Am 4. Oktober findet zum ersten Mal der ADLER Lodge Wander-Halbmarathon auf dem Ritten statt. Die Strecke führt vom Hotel über den Keschtenweg bis nach Villanders. Begleitet vom ADLER-Wanderguide Alexander Platzer geht es 21 Kilometer lang durch die wunderschöne Herbstlandschaft auf dem Sonnenplateau über Bozen, vorbei an den Barbianer Wasserfällen, mit Aussicht auf Almwiesen, Bergdörfer und beeindruckende Gipfel. Gute Kondition braucht es für diese mittelschwere Route, der Weg selbst ist jedoch einfach zu gehen, ohne steile Anstiege und schwieriges Gelände. Rund 600 Höhenmeter gilt es zu bewältigen. Die Route ist ein Teil des insgesamt 63 Kilometer langen Keschtenwegs im Eisacktal, der vom Kloster Neustift in Brixen bis nach Bozen führt. Gesäumt wird er von Kastanien, deren Laub jetzt im Herbst golden leuchtet – Keschten ist das Südtiroler Wort für Maronen oder Esskastanien. Und damit der Genuss nicht zu kurz kommt, ist unterwegs für Verpflegung in Südtirols besten Törggelen-Buschenschänken gesorgt. Außerdem erwartet Klaus Fink, der für die Gäste der Lodge regelmäßig auf der Terrasse Köstlichkeiten grillt und Kaiserschmarren zubereitet, die Wanderer unterwegs mit einer stärkenden Südtiroler Merende.

Zurück in der ADLER Lodge RITTEN drehen die Gäste eine Runde im beheizten Pool oder sitzen auf der Terrasse beim wohlverdienten Apero mit Aussicht auf die Könige der Dolomiten, auf den mächtigen Schlern, auf Langkofel, Geislerspitzen und den sagenumwobenen Rosengarten. Und genießen danach hervorragende alpin-mediterrane Delikatessen von Chefkoch Hannes Pignater und seinem Team. Die ADLER Lodge RITTEN steht am Waldrand auf der Hochebene über Bozen und fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. Die Suiten, alle mit Balkon oder Terrasse und privater Bio-Sauna, sind in edlem Alpenstil eingerichtet. Die eleganten Chalets haben zusätzlich einen eigenen Kamin.

Quelle: TN Hotel Consulting – Tomas Niederberghaus

