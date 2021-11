Film Launch: 14 Peaks - Nothing is Impossible

14 Peaks: „Nothing is Impossible“ Film-Launch auf Netflix + Big Mountain Cleanup

Am 29. November startet Nirmal Purjas Film "14 Peaks: Nothing is Impossible” auf Netflix. Außerdem erfahrt ihr hier alles über die "Nimsdai Foundation", einer gemeinnützigen Stiftung des Bergsteigers ...

Die 2021 gegründete Nimsdai Foundation 2021 unterstützt Bildungsmaßnahmen und wichtige technologische Initiativen in Nepal – so zum Beispiel auch die aktuelle Initiative "Big Mountain Cleanup", bei der es primär um das Beseitigen von Expeditionsabfällen geht, da diese unter anderem auch die Wasserversorgung der Bevölkerung vor Ort verschmutzen, wodurch erhebliche Risiken für deren Gesundheit entstehen. Dazu machte sich Osprey-Botschafter Nirmal Purja im Herbst auf, um mit einem geschulten Team nepalesischer Sherpas den Manaslu als ersten Himalaya-Riesen von Müll zu befreien. In den kommenden zwei Jahren will "Nimsdai" dann das Müllproblem auf dem Everest und dem Ama Dablam angehen – und schließlich 2023 auf dem K2 aufräumen.

Zum ersten "Big Mountain Cleanup" äußert sich Osprey-Botschafter Nimsdai Purja wie folgt: "Ich bin total glücklich darüber, dass wir trotz der heftigen Schneefälle auf dem Manaslu den "Big Mountain Cleanup" starten konnten. Das war unsere erste Reinigungsaktion und ein erster Schritt auf dem Weg zu unserem Hauptziel, nächstes Jahr auf dem Everest aufzuräumen! Auf dem South Col werden wir die meisten Abfälle aufsammeln. Daher war es gut, schon einmal die Bedingungen und die Lage auszutesten. Unser Team sammelte 500 Kilo Müll auf diesem wunderschönen und heiligen Berg. Es bestand aus sieben Hochgebirgsbergführern und fünf Lastenträgern, die mit ihren Maultieren dabei halfen, den Müll vom Basislager nach Samagua und schließlich zurück nach Kathmandu zu bringen. Ich bin so stolz auf die ganze Gruppe, sie haben alle sehr hart gearbeitet. Einen großen Dank an alle von euch, die bei der Umsetzung dieses Projekts geholfen haben. Wir werden nicht aufhören, unsere Botschaft zu verbreiten und alles dafür tun, um diese schönen Orte zu schützen. Wenn du die Everest-Aufräumaktion unterstützen möchtest, dann hilf uns gern mit einer Spende an nimsdaifoundation.org.”

Elite Exped / Nimsdai

Jonathan Petty, Geschäftsführer von Osprey, kommentierte: "Was die Nimsdai Foundation in den nächsten beiden Jahren erreichen will, ist auf Nimsdai‘s Initiative und Wille zurückzuführen. Er setzt sich unglaublich für die Welt ein, in der wir leben. Und er zeigt uns nicht nur auf, dass wir mit schierer Entschlossenheit und Leidenschaft über uns selbst hinauswachsen können, sondern auch, was wir unserem wunderschönen Planeten zurückgeben können. Genau deshalb sind wir stolz darauf, Nimsdai und sein Projekt "Big Mountain Cleanup" zu unterstützen."

In seinem Film "14 Peaks: Nothing is Impossible" geht es um Nepals tiefe Verbindung zum Höhenbergsteigen, gesehen durch die Augen von "Nimsdai" Purja. In nur sieben Monaten will er alle 14 Achttausender besteigen und damit den bisherigen Rekord von sieben Jahren brechen. Mit einem Team speziell ausgebildeter Sherpas ist er auf dem Mount Everest, dem K2 und weiteren beeindruckenden Gipfeln unterwegs und stellt sich dabei extremen Wetterbedingungen, lebensbedrohlichen Entscheidungen und der emotionalen Belastung durch die Krankheit seiner Mutter zu Hause. "14 Peaks: Nothing is Impossible" ist eine mitreißende, actiongeladene Erzählung über Mut, Ausdauer und die unglaubliche Belastbarkeit eines Menschen.