Stefano Ghisolfi klettert Bibliographie (9c) Stefano Ghisolfi klettert Bibliographie (9c)

Stefano Ghisolfi klettert Bibliographie (9c)

Am Abend des 24. August gelang dem italienischen Spitzenkletterer Stefano Ghisolfi die Wiederholung von Alexander Megos' Bibliographie (9c) im südfranzösischen Klettergebiet Céüse. Er musste einige Wochen Arbeit investieren, um die von Alex erstbegangene Route zu klettern. Anfangs brauchte er einige Zeit, um die für ihn beste Methode herauszufinden und die Schlüsselstellen auszubouldern. Dann musste er seine Versuche an Bibliographie unterbrechen, weil er an einigen Lead-Weltcups teilnahm (und in Briançon sogar gewann). Im August kehrte er dann an sein Projekt in Céüse zurück, allerdings war es noch sehr warm, und er konnte erst abends gegen 20 Uhr ernsthafte Versuche starten, da er vorher wegen der Hitze zu oft von den Griffen abrutschte.

Am Dienstag abend gelang ihm der Durchstieg der von Boulderstellen durchsetzten langen Linie im Sektor Biographie in Céüse. Damit ist er nach Adam Ondra und Alexander Megos der dritte Mensch, der eine Route im Grad 9c klettern konnte. Zur Bewertung der Bibliographie hat Stefano sich bislang nicht geäußert.

