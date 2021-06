Profikletterer mit Baby Film: The New Life – Profikletterer mit Baby

Film: The New Life – Profikletterer mit Baby

Caroline Ciavaldini war erfolgreiche Wettkampfkletterin, später kletterte sie am Fels imposante Routen wie The Quarry Man (E8 7a, 4 SL) in Wales oder die Voie Petit (8b, 450m) am Grand Capucin. Danach bekam sie mit dem ebenfalls als Profi lebenden Kletterer James Pearson ein Kind, Arthur. Wie sich das Leben der beiden Kletterer verändert hat und wie sie als Eltern mit ihrer Kletter-Leidenschaft umgehen, erzählt dieser Film.

