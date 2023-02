Öle und Fette haben einen schlechten Ruf, da sie kalorienreich sind und gemeinhin das Körperfett unerwünscht ist. Allerdings gehören Öle und Fette zu den wichtigsten Makronährstoffen. Sie wirken als Geschmacksträger und sind essenziell, um Vitamine und Nährstoffe aufzuspalten. In Körperfett umgewandelt wird vom Stoffwechsel nicht hauptsächlich Fett, sondern vor allem überflüssige Energie – die wir uns meist über Zucker zuführen. Also lieber diesen meiden. Hochwertige Öle gehören auf den Speiseplan, am besten in Form von kaltgepresstem Olivenöl, Nüssen, Samen und fettem Fisch. Fettarme Produkte sind für Sportler nicht günstig.

Fett macht nicht fett. Öl gehört zur gesunden Ernährung dazu!