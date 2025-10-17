Anmelden
Sicher Klettern: robuster Autotuber Ocún Bow im Test

Sicherungsgerät beim Klettern
Sicher Klettern mit dem Bow von Ocún

Inhalt von

Mit nur 71 Gramm gehört das diesen Sommer neu vorgestellte Bow von Ocun zu den leichtesten Autotubern auf dem Markt – und liegt mit rund 40 Euro preislich im Rahmen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.10.2025
Ocún Bow
Foto: Katleen Richter

Pro und Contra

Das hat uns gefallen:

 Handling

 Dosierbarkeit

 Gewicht und Packmaß

 Made in EU

Das weniger:

 bei neuen und/oder dünnen Seilen kein automatisches Blockieren

Das Sicherungsgerät Bow im Test

Ausgelegt ist er für Seile mit einem Durchmesser zwischen 8,5 und 11 Millimeter, zwischen 9,5 und 9,8 Millimeter soll er die beste Performance aufweisen. Das zeigt auch unser Test, für den wir das Bow beim Sportklettern in- und outdoor fünf Monate zum Vorstiegs- und Top rope-Sichern eingesetzt haben. Während der Widerstand beim Seilausgeben wie Ablassen bei pelzigen Seilen von 10,5 mm und mehr fast etwas zu hoch ausfällt, laufen dünne, neue Seile (< 9,5 mm) sehr leichtgängig durch das Bow – das dann auch nicht mehr automatisch blockiert, das Bremshandprinzip darf also keineswegs vernachlässigt werden (sollte es eh nie)! Auch sonst überzeugt das Bow, der Seildurchlauf lässt sich fein dosieren, das Gerät liegt top in der Hand. Hergestellt wird es in Tschechien aus langlebigen, nachhaltigen Materialien. Erhältlich in Blau, Weiß und Schwarz.

Die technischen Details zum Bow

  • Gewicht: 71 g
  • Einsatzbereich: Sportklettern
  • Konstruktion: Autotube
  • Materialtyp: Aluminium
  • Geeignete Seile: 8,5 mm – 11 mm
  • Test: 5 Monate
  • Preis: 40 €